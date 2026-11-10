Curiosi per natura, al Museo di Storia un weekend tra clima e natura

Sabato 14 ore 17:30 e domenica 15 novembre ore 16.00 due appuntamenti per esplorare i cambiamenti climatici. Iscrizione e pagamento online anticipato tramite il link che trovate nell'articolo

Nell’ambito del programma di attività “Curiosi per natura”, sabato 14 novembre, alle ore 17. 30, al Museo del Mediterraneo, è in agenda un incontro del ciclo Dialoghi di scienza, dedicato alla Cecità climatica. Paolo Rognini, antropologo e ricercatore dell’Università di Pisa, approfondirà i temi legati ai cambiamenti climatici, per capire come abitudini, convinzioni, modelli culturali e dinamiche sociali condizionino la nostra percezione dell’emergenza ambientale e la capacità di affrontarla. Attraverso un percorso tra la Sala del Mare e la Sala di Geopaleontologia del Museo, i partecipanti potranno ripercorrere la storia dei climi del nostro territorio e del bacino mediterraneo, scoprendo come l’ambiente si sia trasformato nel corso del tempo e quanto il clima abbia influenzato la vita sulla Terra. Un incontro tra storia naturale, antropologia e attualità che si concluderà con una degustazione di vini a cura della FISAR Delegazione APS Livorno. Per partecipare occorre prenotarsi ed effettuare il pagamento online anticipato sul sito:

https://www.musmed.it/tickets/prodotto/cecita-climatica/

Domenica 15 novembre, alle ore 16.00, il programma di “Curiosi per natura”, sarà dedicato ad adulti e bambini, con una speciale visita guidata interattiva alla scoperta delle curiosità e dei segreti del mondo naturale. Un’occasione per vivere il Museo in modo diverso diventando protagonisti di un percorso fatto di scoperte, domande, indizi e osservazioni che stimolano la curiosità e il desiderio di conoscere. Marco Leone, ecologo ed educatore del Museo, guiderà il pubblico in questa affascinante esplorazione, trasformando la visita in un’esperienza dinamica e coinvolgente. Attraverso il dialogo diretto con la guida, grandi e piccoli potranno soddisfare le proprie curiosità, confrontarsi e lasciarsi sorprendere dalle tante storie che la natura ha da raccontare. prezzo speciale per l’evento: 6 euro a partecipante compreso ingresso e visita. Anche in questo caso occorre iscriversi ed effettuare il pagamento online anticipato sul sito: https://www.musmed.it/tickets/prodotto/esplorando-il-museo/

Per informazioni: segreteria musmed 0586/266711 [email protected]

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