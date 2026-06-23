Da Extra Factory arriva “Condominio. Coesistenze, vicinanze, visioni”

Il titolo richiama il concetto di condivisione degli spazi, quelli del laboratorio e quelli dell’esposizione: ciascun artista si ritaglia il proprio spazio di espressione, creando un insieme eterogeneo in cui consonanze e dissonanze diventano occasione di dialogo e confronto.

Venticinque artisti, venticinque opere, un unico spazio condiviso in cui esperienze, linguaggi e sensibilità differenti convivono e dialogano tra loro.

Da venerdì 26 a domenica 28 giugno 2026 gli spazi di Extra Factory ospitano “Condominio. Coesistenze, vicinanze, visioni”, mostra collettiva degli allievi dei corsi di disegno e pittura per adulti 2025/26 de La Fucina, guidati dall’artista Angelo Foschini.

L’inaugurazione è in programma venerdì 26 giugno alle ore 18 a Extra, in via della Pina d’Oro 2 (angolo piazza della Repubblica) a Livorno.

Come in un grande condominio pittorico, la mostra presenta un’opera per ciascun partecipante, trasformando la galleria in un edificio simbolico fatto di finestre aperte su mondi espressivi differenti. Il progetto nasce dall’idea di valorizzare il percorso di ricerca e crescita degli allievi, alcuni dei quali frequentano i corsi da molti anni, mentre altri si sono avvicinati alla pittura più recentemente. Ciò che accomuna tutti è la volontà di confrontarsi con il linguaggio artistico attraverso una personale interpretazione della materia pittorica.

Il titolo richiama il concetto di condivisione degli spazi, quelli del laboratorio e quelli dell’esposizione: ciascun artista si ritaglia il proprio spazio di espressione, creando un insieme eterogeneo in cui consonanze e dissonanze diventano occasione di dialogo e confronto.

“Ogni dipinto può essere definito una casa per l’autore – scrive Angelo Foschini nel testo che accompagna la mostra – un appartamento di idee, emozioni e visioni inserito in un contesto più ampio e condiviso»”.

In sintonia con il quartiere che la ospita, Extra si conferma così luogo aperto alla sperimentazione, alla partecipazione e alla valorizzazione delle realtà artistiche emergenti del territorio.

Gli artisti in mostra sono: Sandra Bacherini, Sergio Bargagliotti, Francesca Bassi, Paola Benedetti, Federica Benifei, Gianlorenzo Bernini, Lidia Calvano, Nicla Cardosi, Elena Cecchi, Virginia Cuconato, Alessandro Domenici, Margherita Domenici, Elena Gratton, Stefania Martinelli, Nicola Mazzinghi, Prunella Meschini, Arianna Montauti, Sandra Pasquinelli, Carmen Rosabianca, Iolanda Scotto Di Minico, Franca Socco, Monica Urbani, Barbara Visciano, Marilisa Volpi ed Elena Zambini.

La mostra sarà visitabile venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno dalle ore 18 alle 22.

Ingresso libero.

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