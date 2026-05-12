Da Symphony Record Shop “In Viaggio”, il nuovo album di Diego Ruschena

Venerdì 15 maggio, alle ore 18, da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, presentazione di "In Viaggio" il nuovo album di Diego Ruschena, musicista di origini uruguaiane, attivo in qualità di produttore e interprete; sarà un incontro speciale dedicato alla musica

Venerdì 15 maggio, alle ore 18, da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, presentazione di “In Viaggio” il nuovo album di Diego Ruschena, musicista di origini uruguaiane, attivo in qualità di produttore e interprete; sarà un incontro speciale dedicato alla musica, alle storie e al percorso artistico racchiuso nel disco, in un’atmosfera intima e di condivisione.

Ad accompagnare l’approfondimento ci sarà Diletta Semboloni, per un dialogo tra musica, emozioni e racconti dietro le canzoni. Durante la serata, le canzoni di Diego Ruschena saranno accompagnate dal vivo da Matteo Moscardini al contrabbasso & guitarrón, per un set dal sapore essenziale e intenso.

Diego Ruschena presenta il suo progetto solista, pubblicando un album ispirato al tema del viaggio. Il musicista ripercorre le rotte che collegano l’Italia a Uruguay, Brasile e Argentina, rendendo omaggio alle proprie radici e andando alla scoperta di tradizioni e culture popolari. Un progetto discografico che celebra l’incontro, che coinvolge musicisti e associazioni attive nella diffusione e nello scambio culturale con il sud America orientale. Nel disco, disponibile nel formato Long Playing in vinile, sono presenti undici brani scritti e cantati in italiano, spagnolo rioplatense e portoghese brasiliano. I generi musicali sono vari: dal Tango alla Canción de cuna, dal Choro al Samba, dal folklore alla canzone d’autore.

Diego Ruschena col suo primo album da solista vuole raccontare la ricerca di una musicalità naturale, di sapore acustico, legata alle tradizioni del folclore. Le tecniche di registrazione, senza metronomo e in presa diretta, hanno permesso di riprodurre fedelmente il calore e l’umanità dell’esecuzione. La scelta del formato LP in disco di vinile è in funzione di un ascolto partecipe, un invito a prendersi tempo per sé e immergersi nell’esperienza del viaggio. Il viaggio è reale e immaginario al tempo stesso: alcune idee musicali sono state composte durante un soggiorno in Brasile, seppur gran parte del disco è stato concepito grazie a lunghe ricerche musicali e letterarie, in un processo di ricerca dell’identità e della memoria.

INFO: Symphony piazza Cavour, 23, 0586 1754832 – 37111449537 – [email protected]

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