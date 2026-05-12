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Dal Mascagni ai luoghi della memoria: quattro studenti del Conservatorio al Pellegrinaggio Aned

Martedì 12 Maggio 2026 — 09:41

Anche quest'anno il Conservatorio "Pietro Mascagni" di Livorno ha preso parte al Pellegrinaggio ai campi di sterminio nazisti promosso da ANED Pisa, in occasione dell'81° anniversario della Liberazione

Anche quest’anno il Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno ha preso parte al Pellegrinaggio ai campi di sterminio nazisti promosso da ANED Pisa, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione. Dal 7 all’11 maggio 2026 quattro studenti del Conservatorio – Elia BarsellottiZeno CarlettiCosimo Profita e Luca Tarizzo – hanno partecipato al viaggio della memoria che ha toccato i campi di DachauEbenseeGusen, il Castello di Hartheim e Mauthausen.

Attraverso la musica, i giovani musicisti hanno accompagnato alcuni momenti del pellegrinaggio insieme agli studenti delle altre istituzioni formative coinvolte, contribuendo a trasformare il ricordo in esperienza condivisa e partecipata.

I brani eseguiti

Elia Barsellotti ha portato il solo di violino dalla “Louange à l’Immortalité de Jésus”, ultimo movimento del Quatuor pour la fin du Temps di Olivier Messiaen, oltre a “Drei jiddische Lieder / Březulinka Op. 53” di Viktor Ullmann, compositore che fu fatto prigioniero e inviato allo Stalag VIII-A di Görlitz.

Cosimo Profita ha invece eseguito “Abîme des oiseaux”, sempre tratto dal celebre quartetto di Messiaen, opera composta durante la prigionia del musicista francese nello Stalag VIII-A.

Zeno Carletti e Luca Tarizzo hanno interpretato “Tish Nigun”, brano tradizionale ebraico arrangiato da Michael Lösch per due saxofoni, eseguito per l’occasione da sax soprano e tromba in si bemolle. I due studenti hanno inoltre eseguito “Lament”, sempre composto da Michael Lösch: un brano che riprende armonie e ritmi della tradizione musicale ebraica.

Le parole del presidente Rossi e del direttore Rovini

«Quella del pellegrinaggio ANED è un’esperienza che il Conservatorio rinnova con convinzione anche quest’anno», sottolinea il Presidente del Conservatorio, Emanuele Rossi. «Non si tratta soltanto di un viaggio di studio o di una partecipazione musicale: è un percorso umano e civile di straordinaria importanza, che permette ai nostri studenti di confrontarsi direttamente con la storia europea del Novecento e con il valore della memoria».

Sulla stessa linea anche il Direttore Federico Rovini: «È fondamentale che il Conservatorio continui a fare rete con le altre istituzioni formative del territorio, soprattutto in occasioni come questa, dove cultura, memoria e formazione si intrecciano profondamente. La musica diventa così un linguaggio comune capace di creare consapevolezza e responsabilità collettiva».

Il percorso che ha visto protagonisti i quattro studenti del Conservatorio Mascagni proseguirà adesso articolandosi attraverso momenti di restituzione rivolti sia al resto delle allieve e degli allievi dell’istituto AFAM livornese, sia all’esterno, con eventi a ingresso libero aperti alla comunità.

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