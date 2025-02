Dal Premio Rotonda Alle Vettovaglie: la personale di Sergio Bargagliotti

Dal 7 febbraio al 28 marzo 2025, gli spazi del locale ospiteranno la personale di Sergio Bargagliotti, vincitore del Premio Rotonda 2024

L’arte incontra il gusto a Alle Vettovaglie, l’osteria nel cuore del Mercato Centrale di Livorno, dove si susseguono mostre di artisti di grande interesse culturale. Dal 7 febbraio al 28 marzo 2025, gli spazi del locale ospiteranno la personale di Sergio Bargagliotti, vincitore del Premio Rotonda 2024.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 7 febbraio alle ore 19:00, Il Mercato Centrale di Livorno apre anche il pomeriggio oltre per gli aperitivi, cene Live Music, anche in un’occasione per immergersi nel percorso artistico di Bargagliotti, che con il suo linguaggio espressivo indaga la figura umana in una continua ricerca tra forma ed emozione.

L’artista e la sua ricerca

Sergio Bargagliotti è un artista figurativo la cui opera si sviluppa attorno alla rappresentazione del corpo, esplorato attraverso il disegno e la pittura con un approccio gestuale e materico. Il suo lavoro si muove tra costruzione e distruzione, svelando immagini che emergono da un processo di sottrazione e addizione. La sua ricerca affonda le radici nei temi che hanno animato l’arte contemporanea degli ultimi decenni, dal rapporto con il corpo alle influenze delle nuove tecnologie sulla percezione visiva.

Livornese, classe 1969, Bargagliotti ha iniziato la sua carriera come archeologo, specializzandosi in archeologia subacquea e dedicandosi allo studio dei traffici marittimi di età romana. Il disegno è stato per lui un mezzo di documentazione, prima negli scavi, poi nella narrazione fumettistica, fino a diventare il fulcro della sua indagine artistica attraverso vari media.

Informazioni utili

La mostra sarà visitabile fino al 28 marzo 2025. Dopo il vernissage, chi desidera proseguire la serata con una cena all’osteria può prenotare al 347 7487020.

Alle Vettovaglie sugli Scali Saffi 27 a Livorno è aperto:

Martedì – Sabato : 11:00 – 15:00

: 11:00 – 15:00 Venerdì e : anche 18:00 – 23:00

