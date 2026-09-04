“De André, La Storia” in Fortezza Vecchia

Appuntamento con l'anteprima nazionale di De André, La storia: martedì 8 settembre alle ore 21,30, Fortezza Vecchia di Livorno.

Martedì 8 settembre ore 21,30, la Fortezza Vecchia di Livorno ospita l’anteprima del tour nazionale di De André, La Storia, la produzione firmata S11 (Stage 11) che celebra il trentennale di Anime Salve, l’ultimo e profetico capolavoro discografico pubblicato da Fabrizio De André nel 1996. Attraverso questa nuova versione, la produzione — che da vent’anni opera nell’ambito dell’intrattenimento dal vivo all’insegna dell’eccellenza — propone un’esperienza immersiva tra musica, poesia e rivoluzione, dando nuovo risalto a un testamento artistico che continua a interrogare profondamente il nostro presente.

“Questo spettacolo è un viaggio emozionante e un’occasione fondamentale per tramandare alle nuove generazioni una tradizione musicale unica – dichiara il regista dello spettacolo, Emiliano Galigani –. Abbiamo deciso di dedicare questa nuova veste celebrativa al trentennale di Anime Salve, portando in scena la forza e il valore delle parole di De André in un tour nazionale che parte proprio da Livorno. Raccontare De André è un privilegio e una sfida costante, che in questo nuovo allestimento assume un significato ancora più profondo e corale”.

A La Fortezza Vecchia di Livorno verrà messo in scena l’universo del cantautore genovese, tra le sue note immortali, i suoi versi poetici e il suo pensiero rivoluzionario.

Fabrizio De André è stato un poeta, un intellettuale, un innovatore, una voce libera e coraggiosa che ha saputo raccontare il suo tempo con una sensibilità unica e una profondità di pensiero senza eguali.

Le sue canzoni, vere e proprie poesie musicate, hanno attraversato i decenni, conquistando più generazioni e diventando patrimonio inestimabile della cultura italiana. Da Marinella a Bocca di rosa, da Amico fragile a Anime salve, i suoi brani hanno sviscerato tematiche sociali, politiche e filosofiche con un’intensità e una delicatezza che ancora oggi emozionano e fanno riflettere.

Sul palco de La Fortezza Vecchia una band composta da grandi musicisti e da un interprete in grado di dar vita alle parole e alle melodie di De André con passione e rispetto per una serata da ricordare.

Oltre alla musica, lo spettacolo ripercorre i momenti salienti della vita di De André, intrecciandoli con il contesto storico e sociale dell’Italia del secondo Novecento. È un viaggio affascinante che permette di scoprire il genio artistico del Faber, la sua figura umana, la sua influenza sulla cultura italiana e il suo impegno civile.

De André, La Storia è un’esperienza imperdibile per tutti gli amanti della musica, della poesia e della cultura italiana. Uno spettacolo che emoziona, fa riflettere e riporta indietro nel tempo, alla scoperta di un artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica.

Non perdete l’occasione di rivivere le emozioni di De André e di immergervi nel suo mondo affascinante.

Appuntamento con l’anteprima nazionale di De André, La storia: martedì 8 settembre alle ore 21,30, Fortezza Vecchia di Livorno.

Biglietti su: TicketOne

Condividi:

Riproduzione riservata ©