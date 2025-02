Dedicato a Emiliano il concerto di San Valentino

Foto di Emiliano Braccini, ringraziamo la moglie per la disponibilità

Il gesto dell'Orchestra del Goldoni: "Il nostro è un lavoro che ha nella passione e nella condivisione le sue ragioni d'essere. E' per questi motivi, uniti al tema della serata intitolata Musica d’Amore, che abbiamo deciso di devolvere l'intero ricavato del concerto a favore del lavoratore livornese rimasto gravemente ferito lo scorso dicembre"

“Musica d’Amore”: è questo il tema del prossimo appuntamento per la stagione sinfonica al Teatro Goldoni, in programma venerdì 14 febbraio, alle ore 21, per la stagione sinfonica; per l’occasione, l’Orchestra del Goldoni con il suo Direttore associato Gianluca Greco, interpreterà due capolavori del romanticismo in musica: il Concerto n. 2 op.18 di Sergej Rachmaninov, uno dei concerti per pianoforte più famosi di tutti i tempiche vedrà come solista Alessandro Taverna, Premio Presidente della Repubblica 2012 per meriti artistici e per la sua carriera internazionalee la Sinfonia n. 5 in mi minore, op. 64 di Petr Ilic Cajkovskij, opera intrisa da un profondo lirismo ed uno dei vertici del sinfonismo del grande compositore russo. Questo appuntamento, fornisce anche l’occasione per un gesto di vicinanza e solidarietà: “Da cinque anni ci onoriamo di portare il nome del Teatro Goldoni di Livorno – affermano dall’Orchestra – e concerto dopo concerto, dagli applausi alle richieste di bis che accompagnano ogni serata, percepiamo la partecipazione e, passateci il termine, l’affetto con cui il pubblico avverte questa formazione come parte attiva della comunità cittadina e della sua vita culturale. Per noi è la migliore gratificazione per un lavoro che ha nella passione e nella condivisione le sue stesse ragioni di essere. Proprio in forza di questi motivi, uniti alla particolarità del tema della serata che abbiamo voluto intitolare Musica d’Amore, l’Orchestra del Teatro Goldoni devolverà interamente il ricavato del concerto a favore di Emiliano Braccini, il lavoratore livornese rimasto gravemente ferito nell’esplosione del deposito Eni di Calenzano lo scorso dicembre”. In occasione della particolare serata, che prevede un dolce omaggio a tutti gli spettatori, è previsto un biglietto Speciale “San Valentino”, che consente ad ogni coppia di entrare con un unico biglietto a € 10, acquistabile solo presso il botteghino del Teatroaperto martedì e giovedì ore 10/13, mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 e da due ore prima dell’inizio del concerto; biglietti singoli ed acquistabili anche online su goldoniteatro.it e ticketone.it:I Settore € 12 – Ridotto COOP/Fedeltà € 10 / II Settore € 10 – Ridotto COOP/Fedeltà € 8 / Loggione € 8. Tutte le informazioni sul concerto su www.goldoniteatro.it

