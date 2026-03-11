Degustazioni e teatro sulla Moby con “Tra Cielo e Mare”: ricavato alla Mayor Von Frinzius

Presentata ufficialmente questa mattina, in Sala Mascagni del Teatro Goldoni, la seconda edizione di “Tra Cielo e Mare – Le eccellenze toscane del gusto sulle ali della solidarietà”.

Promosso da Moby e Il Tirreno, l’evento avrà luogo il prossimo 26 aprile su una delle navi data-end=”419″>Moby e, quest’anno, celebrerà l’eccellenza enogastronomica toscana grazie ad alcune delle migliori realtà del territorio. Il tutto unito a un importante obiettivo solidale. L’intero ricavato dell’iniziativa, infatti, sarà devoluto alla storica compagnia teatrale livornese Mayor Von Frinzius APS, diretta da Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini e Sofia Puccini.

“Questa è una giornata di grande soddisfazione – apre la conferenza Cristiano Marcacci, direttore de Il Tirreno – soprattutto perché questa seconda edizione, incorniciata proprio in questi ultimi giorni, sarà all’insegna della beneficenza e della solidarietà. La prima iniziativa è stata nell’ottobre del 2024 e ci ha permesso di raccogliere fondi da devolvere alle attività dell’ospedale pediatrico Meyer. Quest’anno ci vogliamo riprovare ma abbiamo deciso di variare in qualche modo la formula, aprendoci di più alla cittadinanza”.

L’iniziativa ha un triplice scopo: la solidarietà, l’ulteriore valorizzazione di un autentico gioiello della navigazione e mettere in evidenza gli artigiani del gusto della Toscana. Coloro che, in parte, hanno rappresentato la formula vincente per far sì che l’Italia sia riuscita a conquistare con la sua cucina il titolo di patrimonio immateriale dell’UNESCO a fine 2025. Un aspetto che ha tenuto a sottolineare anche il primo cittadino della città, Luca Salvetti.

“Livorno si conferma, ancora una volta, capace di mobilitarsi mettendo insieme competenze, talenti e professionalità a scopo benefico – commenta il sindaco Luca Salvetti –. Questa volontà di mettere a disposizione situazioni e momenti per aiutare gli altri è un tratto caratteristico della nostra città, un qualcosa di cui vado particolarmente fiero. Tutta la collettività è chiamata a rispondere ‘presente’ a questo tipo di iniziative. Livorno lo ha sempre fatto, non ha bisogno che il sindaco insista. Ma in questo momento storico dove tutto sembra crollare, ritrovare e riscoprire sentimenti e la voglia di aiutare gli altri è, secondo me, una medicina unica e irrinunciabile”.

“Noi siamo solo il ‘contenitore’ dell’evento, non i protagonisti – interviene Achille Onorato, Amministratore Delegato di Moby –. Siamo orgogliosi e felici di poter accogliere un’iniziativa così importante in un momento così delicato del mondo. La nave è stata a disposizione già la scorsa edizione, e lo sarà anche quest’anno per accogliere l’eccellenza toscana e, soprattutto, l’eccellenza fondamentale rappresentata dal professor Giannini. Come compagnia siamo a disposizione del territorio: la nave, in questo caso, diventa uno strumento a disposizione della collettività non solo per viaggiare, ma anche per ospitare iniziative simili e importanti”.

In occasione della seconda edizione di “Tra Cielo e Mare”, la Mayor Von Frinzius porterà in scena un estratto in anteprima del nuovo spettacolo “Non posso, c’ho da fa”, che debutterà al Teatro Goldoni di Livorno il 7 maggio.

“Nella compagnia stanno accadendo tante cose bellissime ed è spiazzante, commovente e potente sapere che si pensa alla Mayor Von Frinzius per un’iniziativa così importante – dichiara il direttore artistico Lamberto Giannini –. Il fatto di poter portare il teatro dentro una nave è una sfida bellissima”.

Sulla nave saranno presenti in totale 20 artigiani di diverse province della Regione e gli assaggi liberi varieranno, tra le altre cose, dai salumi e i formaggi ai pani particolari, alle schiacciate e ai grani antichi. Presenti anche gelati e prodotti di pasticceria.

Per partecipare all’evento è richiesta una donazione liberale minima di 45 euro, da effettuare tramite PayPal versando a @MayorVonFrinziusAPS. Nel messaggio della donazione dovranno essere specificati per ogni partecipante: donazione liberale, nome e cognome, data di nascita, e-mail e targa del veicolo (solo per chi desidera parcheggiare all’interno del porto).

Chi non dispone di PayPal potrà inviare una mail a [email protected], allegando la ricevuta del bonifico istantaneo effettuato – sempre come donazione liberale – al seguente IBAN: IT57P0846113900000010994988.

Per qualsiasi informazione, dubbio e/o chiarimento relativo all’evento contattare l’e-mail sopracitata.

