“Dialoghi sparsi” esposizione fotografica da Wonder

L’inaugurazione è in programma sabato 16 maggio a partire dalle ore 18. Per l’occasione sarà presente Luciana Castellina con un intervento dal titolo “L’imbroglio del neutro”

Si intitola “Dialoghi sparsi” l’esposizione fotografica firmata da Marta Ester Quaglierini, una raccolta di ritratti in bianco e nero ospitata negli spazi del locale Wonder, in Scali del Monte Pio 7 a Livorno. La mostra sarà visitabile dal 16 maggio al 13 giugno 2026 e proporrà ai visitatori un percorso visivo costruito attraverso volti, espressioni e frammenti di umanità raccontati dall’obiettivo della fotografa.

L’inaugurazione è in programma sabato 16 maggio a partire dalle ore 18. Per l’occasione sarà presente Luciana Castellina con un intervento dal titolo “L’imbroglio del neutro”. Durante l’evento, l’associazione Comunico garantirà il servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS), rendendo l’iniziativa accessibile anche alle persone sorde.

Il locale Wonder osserverà i seguenti orari di apertura: giovedì, venerdì e sabato dalle 18 alle 23.

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