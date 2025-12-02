Dicembre in musica al Conservatorio

Il primo appuntamento è fissato per il 4 dicembre con due concerti dell’ensemble di violoncelli Ark Attak

Si apre il calendario di dicembre del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, un mese fitto di concerti e collaborazioni che vedrà studenti, docenti e ensemble del Conservatorio protagonisti in diversi luoghi della città e della Regione. Un percorso articolato, che valorizza talenti emergenti e sottolinea il dialogo culturale con il territorio. Il primo appuntamento è fissato per il 4 dicembre, con due concerti dell’ensemble di violoncelli Ark Attak. Il gruppo, composto da giovani violoncellisti del Mascagni, si esibirà prima a Pisa, in occasione dell’apertura dell’Anno Accademico della Scuola Superiore Sant’Anna (alle ore 10.30 presso il Teatro Verdi). Nel pomeriggio invece tappa a Grosseto, presso l’Auditorium dell’ospedale Misericordia in occasione di “Musica in ospedale”, festival organizzato da Agimus Grosseto (ore 18, ingresso libero). Ark Attak tornerà poi a esibirsi il 10 dicembre: in questa data i violoncellisti saranno protagonisti di nuovo a Pisa. Prima per un concerto rivolto ai detenuti del Carcere Don Bosco, organizzato dall’associazione Il Mosaico e, in serata, alla Cena degli Auguri del Soroptimist Club.

Il 5 dicembre sarà invece la volta delle flautiste Matilde Di Rienzo e Irene Berti. Le due giovani musiciste porteranno il loro talento in una cornice di grande eleganza e convivialità quale l’evento natalizio organizzato da Confindustria Toscana Centro e Costa presso i Granai di Villa Mimbelli, a Livorno. Altro ensamble protagonista di questo ricco mese di eventi, i Melting Pot, per l’occasione in formazione quintetto. Il Conservatorio “Pietro Mascagni” partecipa infatti al nuovo progetto della Fondazione Carnevale di Viareggio dedicato al rapporto tra Carnevale e musica, curato dal musicologo Claudio Martini e coordinato dal Conservatorio “Boccherini” di Lucca, con la collaborazione dei Conservatori della Toscana. Dopo gli appuntamenti di novembre, a Lucca e Cascina, i Melting Pot saranno di nuovo in scena il 6 dicembre al Teatro Eden di Viareggio e l’8 dicembre al Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana (entrambi i concerti a ingresso libero, alle ore 21 il primo, alle ore 17 il secondo). Il programma prosegue con un appuntamento di grande rilievo il 13 dicembre, quando l’auditorium del Conservatorio ospiterà il concerto finale della Residenza Artistica dell’Ente Puccini di Suvereto.

Il 14 dicembre sarà una delle giornate più importanti di questo mese, con un doppio evento in città tra Goldonetta e Teatro Goldoni. Nel pomeriggio, alle ore 17, alla Goldonetta andrà infatti in scena “Infinite Scrolling”, opera contemporanea e progetto interdisciplinare realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro Goldoni, che unisce musica e linguaggi digitali. A seguire, alle 21, sul palco del Teatro Goldoni debutterà invece il Concerto dell’Orchestra Toscana dei Conservatori, una produzione condivisa tra gli istituti musicali della regione, che dopo Livorno farà tappa anche a Lucca, Firenze e Siena, valorizzando la cooperazione tra i Conservatori toscani.

Il mese di eventi prosegue il 16 dicembre, quando il Conservatorio sarà protagonista del Concerto di Natale dell’Accademia Navale di Livorno, un appuntamento dal forte valore simbolico e istituzionale che rafforza ulteriormente la collaborazione tra il Mascagni e una delle realtà più rappresentative della città.

Il 21 dicembre, infine, il calendario propone un doppio appuntamento: prima il recital della pianista Sara Palminteri, all’interno del cartellone “W Fattori – Gli eventi del bicentenario”, organizzato in concomitanza alla mostra su Giovanni Fattori (l’esibizione avverrà a partire dalle ore 17 e sarà possibile accedere con il biglietto della mostra). A seguire, alle ore 21, l’Orchestra d’archi, diretta dalla prof.ssa Chiara Morandi, si esibirà presso la Parrocchia di Santa Rosa a Livorno per il Concerto di Natale del Conservatorio (ingresso libero).

Infine, già da adesso, il Conservatorio invita tutti a salutare il nuovo anno con il tradizionale Concerto di Capodanno del 1° gennaio al Teatro Goldoni, un appuntamento molto atteso che conferma il legame profondo tra l’istituzione e la città, inaugurando il 2026 nel segno della musica. “Con questo articolato calendario, il Conservatorio “Pietro Mascagni” ribadisce il proprio impegno nel promuovere la cultura musicale, sostenere i giovani talenti e offrire alla comunità livornese e toscana un cartellone all’insegna della qualità”, ha commentato il presidente del Conservatorio, Prof. Emanuele Rossi. Dal canto suo, il direttore, M° Federico Rovini, ha inteso sottolineare come questi eventi “raccontino l’impegno e la crescita dei nostri studenti. Siamo orgogliosi di accompagnarli su palcoscenici diversi, dando loro occasioni concrete per mettersi alla prova e confrontarsi con il pubblico”.

