Din Don Down, i Major Von Frinzius con Paolo Ruffini tornano sul palco

Giovedì 2 e martedì 7 gennaio 2025 alle 21 al Teatro degli Arcimboldi di Milano (viale dell’Innovazione 20) va in scena lo spettacolo Din Don Down: alla ricerca di (D)io. Sessanta giorni, quattordici teatri, quattordici sold out, quattordici standing ovations.

Ecco i primi numeri di uno spettacolo che cammina in bilico tra realtà e surreale, tra fede e agnosticismo, mantenendo il proprio equilibrio grazie ad una determinata e potente volontà di andare alla ricerca di sè, dell’Io… stiamo parlando di Din Don Down.

Regia di Lamberto Giannini, con gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius, starring: Paolo Ruffini.

Lo spettacolo, frutto di un copione scritto a quattro mani da Giannini e Ruffini, sta riscuotendo un enorme successo nei teatri di tutta Italia, e a gennaio approderà al Teatro Arcimboldi di Milano con ben due date di cui una già sold out!

Una sala di 49 metri e 2346 poltrone: “Così tante?”, queste le parole dell’ormai famoso attore Federico Parlanti quando ha saputo che presto avrebbe incontrato probabilmente il pubblico più numeroso mai conosciuto dalla Mayor Von Frinzius, emozionata e grata per una tale opportunità.

“Io prendo tutto quello che la vita regala e cerco di meritarmelo facendo gli sforzi necessari.

In questi giorni ho studiato il teatro e penso che siamo in grado, come siamo in grado di affrontare il Goldoni, Trani, ecc … ma solo se arriviamo preparati e consapevoli!” dichiara il regista Lamberto Giannini parlando delle prove necessarie per affrontare quella platea così importante.

“Dopo sette anni di Up&down un po’ di nostalgia è inevitabile, ormai il vecchio spettacolo con Paolo era una macchina ben oliata e sarà per sempre una delle parti più importanti di me, ma Din don down sta disvelando una magia totalmente inaspettata, una capacità di emozionare il pubblico percepibile dagli sguardi che ricevi nel momento degli inchini. In quel frangente non riesco nemmeno ad applaudire, sono totalmente rapita. Non voglio abituarmici mai. Poter recitare e cantare in un teatro come l’Arcimboldi è il sogno di una bambina che si realizza e spero tanto di essere all’altezza di quella bambina che ci ha creduto così tanto.”

Citando le parole della coordinatrice artistica dello spettacolo Rachele Casali, presidente e regista della Mayor Von Frinzius, ci chiediamo quanti sogni si stanno realizzando grazie a quel primo piccolo grande sogno nato nel 1997 che ha portato alla nascita di una Compagnia che, passo dopo passo, sta tracciando il proprio sentiero nella storia del teatro.

