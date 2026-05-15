Diritti e inclusione, doppio appuntamento

Arcigay Livorno, Agedo “Saverio Renda” e L’Approdo promuovono il 16 maggio, in occasione della Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia, incontri su salute sessuale e diritti delle persone transgender. Appuntamenti aperti alla cittadinanza tra informazione, sensibilizzazione e contrasto alle discriminazioni

In occasione della Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia, che si celebra ogni anno il 17 maggio, Arcigay Livorno, Agedo Livorno “Saverio Renda” e L’Approdo Centro Ascolto LGBTQ+ promuovono a Livorno due appuntamenti aperti alla cittadinanza dedicati all’informazione, alla prevenzione e ai diritti LGBTQIA+. Le iniziative si svolgeranno il 16 maggio e rappresentano un’occasione di confronto, approfondimento e sensibilizzazione sui temi della salute sessuale, dei diritti delle persone transgender e del contrasto alle discriminazioni.

Salute sessuale, prevenzione e accesso ai servizi

Il primo appuntamento, dal titolo “Conoscere, prevenire, accedere – Diritti e strumenti per la salute e il benessere sessuale”, si terrà sabato 16 maggio dalle ore 10.00 alle 13.00 presso L’Approdo, in via Caduti del Lavoro 26 a Livorno, nella sala conferenze del CRED al secondo piano.

L’incontro sarà dedicato alla salute sessuale, alla prevenzione delle IST (Infezioni Sessualmente Trasmesse) e all’accesso ai servizi sanitari, con un approccio che unisce aspetti sociali e sanitari.

Interverranno:

Ilenia Pennini, responsabilesalute di Arcigay Nazionale, che approfondirà i temi dello stigma e dell’accoglienza

la Dott.ssa Silvia Costarelli, che parlerà di prevenzione, accesso alle cure e percorsi sanitari

L’iniziativa rientra tra le azioni del progetto “Spazio Aperto”, nell’ambito di Connecting Spheres, finanziato dall’Unione Europea.

Un corso sui diritti delle persone transgender

Nel pomeriggio di sabato 16 maggio, dalle ore 15.30 alle 18.30, presso il CRED di via Caduti del Lavoro 26, Agedo Livorno “Saverio Renda” organizza il corso di formazione “Idiritti delle persone transgender”, realizzato in collaborazione con Arcigay Livorno e L’Approdo Centro Ascolto LGBTQ+. L’incontro offrirà un approfondimento giuridico e sociale sui diritti, le tutele e le criticità che riguardano le persone transgender nel contesto italiano. Relatrice principale sarà l’Avv. Federica Tempori, esperta in diritto di famiglia e diritto civile e socia di Rete Lenford, che proporrà un’analisi aggiornata del quadro normativo italiano e degli strumenti di tutela disponibili. Sarà possibile partecipare anche online tramite piattaforma Zoom.

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