Disability Pride Toscana a Livorno

Convegno all’Hangar Creativo sull’accessibilità a 360 gradi, corteo in piazza Mascagni e spettacolo di Marco Galli: una giornata dedicata a diritti, autonomia e inclusione

Dopo il grande successo della prima edizione fiorentina, il Disability Pride Toscana torna nel 2026 con un nuovo appuntamento: sabato 5 settembre, la manifestazione approda a Livorno. Nel 2025 il Disability Pride Toscana ha debuttato a Firenze, registrando una partecipazione che ha superato ogni iniziale aspettativa: quasi 220 persone hanno preso parte al convegno di apertura, mentre il corteo cittadino ha coinvolto circa 1.000 partecipanti, tra persone con disabilità, famiglie, associazioni e cittadini solidali. Un risultato che ha confermato quanto sia sentito, in Toscana, il bisogno di uno spazio pubblico di rivendicazione, visibilità e orgoglio per le persone con disabilità. Il Disability Pride Toscana è un movimento che promuove una cultura in contrasto a stigma e discriminazione, attraverso momenti di visibilità pubblica, confronto culturale e partecipazione collettiva. Quest’anno la sede del convegno sarà l’Hangar Creativo di Livorno, che ospiterà l’incontro dal titolo “Accessibilità a 360° nella vita delle persone con disabilità”: un momento di confronto e approfondimento sulle diverse dimensioni dell’accessibilità — fisica, sensoriale, cognitiva, sociale e culturale — nella vita quotidiana. Fra gli ospiti figurano il dottor Pannocchia, dirigente del Policlinico Gemelli di Roma, il dottor Zanobini, dirigente della Regione Toscana, e l’assessora Monni, che interverrà online. A seguire, il tradizionale corteo attraverserà l’area di piazza Mascagni, per rivendicare diritti, autonomia e piena inclusione. La giornata si chiuderà all’insegna della convivialità e della cultura, con un aperitivo aperto a tutte e tutti e uno spettacolo di Marco Galli, performer di fama nazionale, a conferma della volontà di unire impegno civile e festa, rivendicazione e gioia. Il Disability Pride non si esaurisce nella giornata del 5 settembre, ma proseguirà nel weekend dal 18 al 20 settembre con la partecipazione alla decima edizione del Sottogamba Game, a Riva degli Etruschi, a San Vincenzo.

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