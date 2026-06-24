“Disconnected”, il 26 giugno finissage della mostra di Andrea Luschi
Dalle 19 alle 21 nella sede di Fidanda in via della Venezia 7 l'ultimo appuntamento con l'esposizione. L'artista incontrerà il pubblico e firmerà alcune stampe digitali tratte dagli studi preparatori
Venerdì 26 giugno, dalle ore 19 alle 21, nella sede della Galleria d’Arte Fidanda in via della Venezia 7 a Livorno si terrà il finissage di “Disconnected”, la mostra dell’artista Andrea Luschi.
L’evento rappresenterà l’ultima occasione per visitare il percorso espositivo dedicato ai temi della distanza e della disconnessione, elementi che attraversano e caratterizzano la quotidianità contemporanea. Durante la serata il pubblico potrà inoltre incontrare l’artista e approfondire direttamente con lui i contenuti e la genesi delle opere in mostra.
In occasione del finissage saranno disponibili anche alcune stampe digitali realizzate a partire dagli studi preparatori dell’esposizione. Le opere saranno firmate personalmente da Andrea Luschi nel corso della serata.
Un’iniziativa che consentirà ai visitatori di avvicinarsi ulteriormente al lavoro dell’artista, attraverso una testimonianza diretta del processo creativo che precede la realizzazione delle tele.
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