Domenica 11 Babbo Natale sbarca in piazza Attias

Domenica 11 dicembre dalle 17.30 alle 19.30 circa da Pizzino in Città, piazza Attias, arriva Babbo Natale per regalare caramelle, sorprese, piccoli doni e farsi fotografare con i grandi ma soprattutto con i più piccolini. L’iniziativa nasce e si sviluppa in collaborazione con la concessionaria Scotti Wolkswagen di Livorno.

Un bel modo per avvicinarsi a Natale dove nonni e genitori potranno venire con i bambini a conoscere Santa Claus e per farsi, perché no, un selfie tra il suo classico oh-oh-oh e un dolcetto regalato da mangiare o da mettere sotto l’albero insieme. Il tutto sotto il vigile sguardo, bene ricordarlo, della Panchina Solidale del Pizzino dove sarà possibile lasciare un dono per i bambini più bisognosi.

