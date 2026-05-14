Domenica 17 maggio Giornata Nazionale del Naso Rosso alla Terrazza Mascagni

Appuntamento domenica 17 maggio alla Terrazza Mascagni con i Clown di Corsia VIP (Viviamo in Positivo) "I Libecciati". La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per scoprire da vicino il mondo dei Libecciati e sostenere le attività dell'associazione

Domenica 17 maggio la suggestiva cornice della Terrazza Mascagni si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la GNR 2026 (Giornata Nazionale del Naso Rosso). L’evento, che vedrà come protagonisti i volontari dell’associazione di clownterapia I Libecciati (www.viplivorno.org), nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza al potere terapeutico del sorriso e raccogliere fondi per le attività di volontariato socio-sanitario.

Chi sono i “Clown di Corsia” – I volontari dell’associazione sono clown di corsia: operatori appositamente formati che portano la “Terapia del Sorriso” negli ospedali, nelle case di cura e nelle strutture di accoglienza. Attraverso l’ascolto, l’empatia e la clownerie, questi volontari operano per umanizzare gli ambienti sanitari, aiutando pazienti e famiglie ad affrontare con più forza e serenità i momenti di fragilità.

Il programma della giornata – Dalle 14 alle 19, la Terrazza Mascagni sarà animata da un ricco programma di attività dedicate a grandi e piccini:

– Animazione e Giochi: Postazioni ludiche e intrattenimento itinerante.

– Magia e Bolle di Sapone: Spettacoli visivi per incantare il pubblico di ogni età.

– Musica e Balli: Momenti di condivisione e ritmo per celebrare la gioia di stare insieme.

“Un sorriso non costa nulla, ma regala tutto – spiegano gli organizzatori – La GNR è l’unico momento dell’anno in cui usciamo dalle corsie degli ospedali per incontrare la cittadinanza, raccontare la nostra missione e ricordare quanto un sorriso e un piccolo naso rosso possano fare una grande differenza.”

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