(1) Allegati (1) LA LOCANDINA

Domenica biciclettata inclusiva sul lungomare

Percorso gratuito, ritrovo alle ore 15:30 al gazebo della Terrazza Mascagni. Accompagnati dalla guida turistica Libera Capezzone, il percorso ci porterà fino alla Rotonda d'Ardenza per poi tornare indietro e concludere il tour agli Hangar Creativi dove è possibile visitare l’esposizione dedicata al progetto Via Libera. Saranno disponibili le biciclette speciali della ciclofficina sociale Ruote Libere, progettate per persone con disabilità e mobilità ridotta

Unisciti a noi per una biciclettata accessibile e inclusiva attraverso la bellezza del lungomare di Livorno! Gli eventi si svolgeranno domenica 17 e domenica 24 novembre, con ritrovo alle ore 15:30 al gazebo della Terrazza Mascagni. Accompagnati da una guida esperta, esploreremo la storia e le curiosità legate all’itinerario, ai monumenti e alle tradizioni della storica balneazione livornese. Il percorso ci porterà fino alla Rotonda d’Ardenza, per poi tornare indietro e concludere il tour agli Hangar Creativi, dove è possibile visitare l’esposizione dedicata al progetto Via Libera. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Melograno, che metterà a disposizione biciclette speciali della ciclofficina sociale Ruote Libere, progettate per persone con disabilità e mobilità ridotta. È possibile prenotare il noleggio delle biciclette fino ad esaurimento dei mezzi disponibili, è possibile partecipare anche con il proprio mezzo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©