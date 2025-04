Domenica la 41esima edizione del Vivicittà

Domenica 6 aprile torna Vivicittà con lo slogan 2025 “Immagina le persone vivere in pace”. Dal 1984, anno della prima edizione, sono state organizzate più di 1.200 corse podistiche, coinvolgendo oltre un milione di partecipanti, che si sono passati il testimone nel corso degli anni. Il momento tanto atteso di Vivicittà è ormai vicino e tutti i comitati organizzatori, da Gorizia a Catania, sono al lavoro.

L’evento è stato presentato nella Sala Cerimonie a Palazzo Comunale alla presenza del sindaco Luca Salvetti, di Fabrizio Bernabei presidente Uisp, di Ilaria Stefanini responsabile Grandi Eventi Nazionali Uisp e di Paolo Falleni coordinatore Podismo.

Vivicittà è la corsa che ha dato il via alle stracittadine podistiche come le conosciamo oggi, unendo atleti di calibro mondiale e amatori, famiglie e semplici appassionati. Partecipare a questa manifestazione, anche solo guardandola in TV, o sui percorsi cittadini, ti fa venire voglia di correre, di metterti alla prova, di vivere l’esperienza alla tua velocità.

Vivicittà rappresenta proprio questo: un’opportunità per partecipare a una grande festa di sport sociale, per tutti, e per entrare in una classifica unica e compensata. Inoltre, lo sport è anche un protagonista dell’attivismo civico, e ogni partecipante a Vivicittà, nel corso di questi 41 anni, ha contribuito come “sentinella” dei diritti, della pace, dell’ambiente e della solidarietà.

Il tema di quest’edizione, “Immagina le persone vivere in pace”, si riflette anche nel design del logo: un filo colorato che attraversa la terra, collegando il mondo agonistico e quello ludico, con due mani che sollevano il globo per proteggerlo dalla violenza quotidiana.

“Ci sono stato!” potranno dire con orgoglio i tantissimi protagonisti, noti e meno noti, che hanno corso a Vivicittà, anche all’interno delle carceri.

Nel 2025, oltre venti città italiane ospiteranno Vivicittà in case di reclusione e istituti penitenziari, con un focus sull’integrazione. Atleti esterni e studenti delle scuole superiori parteciperanno alle attività insieme ai detenuti.

A Livorno, l’evento è organizzato dal Comitato UISP Terre Etrusco-Labroniche, con il patrocinio del Comune di Livorno e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, e la collaborazione con l’ASD Atletica Amaranto e i partner Conad, +Watt, Decathlon e Pratiche Auto Sat. Lo scorso anno sono stati oltre 500 i partecipanti, tra gare competitive e la passeggiata ludico-motoria. Quest’anno, sarà possibile partecipare anche alla “Ludico Motoria con il tuo cane”. La mattina del 6 aprile si potrà iscriversi alla “Virtual Run For Dogs 2025”, una corsa virtuale con il proprio cane, che si terrà dal 11 al 13 aprile 2025. Maggiori informazioni su: Run for Dogs 2025.

Il Programma: Domenica 6 aprile, il ritrovo è fissato per le 7.30 al Campo Scuola di via dei Pensieri, con partenza alle 9.30. Anche quest’anno, Vivicittà offrirà tre opzioni: una gara competitiva di 10 km (5° tappa del Criterium Podistico Toscano 2025 e 3° tappa del Giro Podistico delle Valli Etrusche), una passeggiata ludico-motoria di 5 km e un Nordic Walking non competitivo sulla stessa distanza. La corsa competitiva attraverserà il cuore della città, passando dal centro al quartiere Venezia e arrivando alla Fortezza Vecchia, per poi proseguire sul lungomare di Livorno verso il traguardo al Campo Scuola. Il percorso sarà presidiato da personale qualificato e volontario, come concordato con la Polizia Municipale.

Il Comitato UISP Terre Etrusco-Labroniche invita tutti, professionisti, runner e appassionati di tutte le età, a partecipare a Vivicittà 2025, per promuovere stili di vita sani, ma anche per sostenere i valori di pace, diritti e solidarietà, in un’Europa più unita.

ISCRIZIONI. Entro venerdì 4 è possibile iscriversi (al costo di 10 euro), sia per la gara competitiva che per la non competitiva, sul sito www.endu.net. Il giorno della gara saranno accettate le iscrizioni per la competitiva ad un prezzo maggiorato di € 15,00 per la non competitiva rimane €10,00

CATEGORIE E PREMI. Saranno premiati, al termine della gara, i primi 3 uomini e le prime 3 donne assoluti, più le Categorie Donne (15 cat. 18-39, 15 cat. 40-49, 15 cat. 50-59, 10 cat. 60 -69, 3cat.70 e oltre) e le Categorie Uomini (20 cat. 18-39; 20 cat. 40-49, 20 cat. 50-59; 15 cat. 60-69; 5 cat. 70 e oltre). Saranno premiate anche le 5 società più numerose, i due più giovani ragazzo/ragazza iscritti.

Tutti i partecipanti riceveranno un pacco gara.

