(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA UFFICIALE DELLA RIUNUONE DEL 6 AGOSTO

Stasera si corre la 78esima Coppa del Mare al Caprilli. Il programma

Caterpillar, vincitore della Coppa del Mare 2022

Sistema Cavallo cercherà di rendere indimenticabile questa serata e per questo saranno due gli ospiti presenti a rappresentare il mondo dello spettacolo: Barbara De Rossi e Paolo Ruffini. Questa sera al "Caprilli" correranno due cavalli di proprietà di Max "Acciuga" Allegri

La società di corse Sistema Cavallo si appresta a vivere con la città di Livorno, con i suoi cittadini e con le migliaia di appassionati toscani e non, questo classico appuntamento con una delle corse più popolari dell’ippica italiana (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il programma della serata con tutti i partenti).

Dalla ripresa dell’attività del “Caprilli”, sarà la terza edizione organizzata da questa società: la prima si svolse in un periodo anomalo (29 dicembre 2021) mentre la seconda si disputò sotto le luci (14 agosto 2022).

Domenica scorsa, le torri faro noleggiate da Sistema Cavallo S.r.l. hanno illuminato per la prima volta questa estate la pista labronica richiamando poco più di 5.000 spettatori, tra questi moltissimi i giovani e le famiglie con bambini, a testimonianza che questo ippodromo è veramente nel cuore dei livornesi.

Domenica 6 agosto tra i 10 Purosangue che scenderanno in pista, uno di essi iscriverà il proprio nome nell’Albo d’Oro dei vincitori della Coppa del Mare che ha raggiunto l’edizione numero 78 che sarà sponsorizzata dall’Irish Thoroughbred Marketing, l’ente che promuove in tutto il mondo il Purosangue allevato in Irlanda. Un buon acquisto da utilizzare alle aste irlandesi sarà consegnato al proprietario del cavallo vincitore.

Curiosità – Questa sera al “Caprilli” correranno due cavalli di proprietà di Max “Acciuga” Allegri. Nella seconda corsa – Criterium Labronico: Fly By Fly ha debuttato vincendo a Livorno e regalando a Max la prima affermazione al Caprilli. Nella terza corsa – Premio Monastero Gori: Momento Giusto che si è presentato sulla pista con un buon secondo posto.

Tutti e due i cavalli sono nettamente favoriti.

In programma anche un’altra tradizionale corsa, il Criterium Labronico giunto alla 109^ edizione, prova riservata ai cavalli di 2 anni che in passato ha avuto la qualifica di Listed Race. Abbinato a questa corsa un altro sponsor, la S.G.A., Società Gestione Aste italiane.

Sarà una serata importante anche a livello istituzionale perché hanno confermato la loro presenza il Ministro del Masaf Francesco Lollobrigida e il Sottosegretario di Stato per il Masaf Patrizio Giacomo La Pietra. Non mancherà anche il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il Presidente della Provincia Sandra Scarpellini. Padrone di casa il Sindaco di Livorno Luca Salvetti.

Il Masaf ha autorizzato anche la trasmissione in diretta HD di tutta la serata su EQU TV (canale 220 di Sky, 151 del digitale terrestre e 51 di Tivùsat) con lo spiegamento di ben 10 telecamere per le riprese in alta definizione e tre giornalisti alla conduzione.

Sistema Cavallo S.r.l. cercherà di rendere indimenticabile questa serata e per questo saranno due gli ospiti presenti a rappresentare il mondo dello spettacolo: Barbara De Rossi e Paolo Ruffini.

Barbara De Rossi, attrice romana ha lavorato per il cinema, in televisione e a teatro con alcuni dei migliori registi e attori italiani e stranieri. Ha interpretato dai ruoli drammatici a quelli più scanzonati nelle commedie ed è stata anche conduttrice televisiva. Non è la prima volta che entra in un ippodromo.

“L’indigeno” Paolo Ruffini, attore, conduttore televisivo, scrittore, regista, sceneggiatore, produttore teatrale e doppiatore, incarna pienamente lo spirito labronico. Persona ironica, talvolta dissacrante ma che svela spesso il suo gran cuore nelle attività artistiche che porta a termine. Ha già partecipato, qualche anno fa, alla serata della Coppa del Mare.

Come già avvenuto per la serata della Coppa del Mare 2022, domenica sarà presente con un suo stand l’AVIS di Livorno per sensibilizzare in particolar modo i giovani, sempre numerosi al

“Caprilli” sull’importanza di essere donatori regolari di sangue e plasma: un gesto che non costa niente e che può salvare molte vite.

Vista la folta presenza di bambini durante le notti estive al Caprilli, domenica sera sarà a loro riservata una particolare attenzione con un programma di animazione proposto dall’Associazione Culturale Pinocchio 3000 con gonfiabili, clown e truccabimbi.

La 78esima Coppa del Mare avrà un ulteriore importante spazio televisivo poiché, a seguito del rinnovato accordo con l’emittente Telegranducato di Toscana, da venerdì 4 agosto e fino a metà settembre, torna in onda la storica trasmissione Tutti in pista che anticiperà i temi principali di quanto avverrà in pista poche ore dopo.

Condividi: