Don Edoardo Medori festeggia 60 anni di sacerdozio

Sessant'anni trascorsi al servizio della Chiesa e dei fedeli livornesi. A Santa Giulia una Messa solenne per rendere omaggio al lungo cammino pastorale di don Edoardo Medori

Un anniversario che racchiude sessant’anni di ministero sacerdotale, vissuti accanto alla comunità con spirito di servizio, ascolto e fede. Oggi, domenica 28 giugno, alle 10.30, la Chiesa di Santa Giulia ospiterà la celebrazione eucaristica in occasione del 60° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Edoardo Medori, storico rettore della chiesa dedicata alla patrona di Livorno.

La notizia dell’importante ricorrenza era stata pubblicata su “La Settimana Livorno”, il periodico di informazione della Diocesi di Livorno, che aveva annunciato l’appuntamento destinato a riunire fedeli e comunità attorno a uno dei sacerdoti più conosciuti della città.

La Messa sarà presieduta dal vescovo monsignor Simone Giusti e rappresenterà un momento di preghiera ma anche di riconoscenza per il lungo cammino pastorale di don Medori, iniziato il 29 giugno 1966, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, giorno della sua ordinazione sacerdotale.

In questi sessant’anni di sacerdozio, don Edoardo ha accompagnato la vita di tante famiglie livornesi, celebrando battesimi, matrimoni e funerali, amministrando i sacramenti e condividendo con i fedeli i momenti più significativi della loro esistenza. Un servizio svolto sempre con discrezione e disponibilità, diventando un punto di riferimento per la parrocchia e per l’intera comunità.

La celebrazione di domenica sarà quindi non soltanto una ricorrenza personale, ma anche una festa della comunità, chiamata a esprimere affetto e gratitudine a un sacerdote che da sei decenni dedica la propria vita al Vangelo e alla Chiesa livornese. Un appuntamento che unirà fedeli, amici e parrocchiani nel segno della riconoscenza per un percorso umano e spirituale che continua ancora oggi.

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