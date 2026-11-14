Donne in relazione, oggi al Centro Donna un incontro dedicato alla cura di sé

Sabato 14 novembre alle 17.30 appuntamento con Camilla Ceccarelli per riflettere su bisogni, desideri, emozioni e confini personali. L'iniziativa rientra nel programma del Novembre Antiviolenza 2026

Prendersi cura degli altri senza dimenticare se stesse, riconoscere i propri bisogni e imparare ad ascoltare le proprie emozioni. Sono questi i temi al centro del secondo appuntamento di “Donne in relazione. Identità, cura, confini e consapevolezza”, il ciclo promosso da Cooperativa Itinera al Centro Donna di Livorno nell’ambito del Novembre Antiviolenza 2026. L’incontro si terrà sabato 14 novembre alle 17.30 e sarà dedicato a “Prendersi cura senza perdersi”. A guidare il confronto sarà la dottoressa Camilla Ceccarelli, con una riflessione su bisogni, desideri, emozioni, confini personali e ascolto di sé. Il progetto, realizzato in collaborazione con le dottoresse Agnese Acconci e Camilla Ceccarelli, vuole offrire uno spazio sicuro di ascolto e confronto sui temi dell’identità femminile, dei ruoli sociali, delle relazioni e della violenza di genere. Il calendario proseguirà con altri due appuntamenti: sabato 5 dicembre alle 17.30 si parlerà di “Quando il conflitto non è più conflitto”, affrontando i temi dei confini, del potere, del controllo e della violenza. Mercoledì 9 dicembre alle 17.30 il ciclo si concluderà con “Le relazioni che scegliamo, le relazioni che trasmettiamo”, un incontro dedicato all’educazione al rispetto e alla costruzione di nuovi modelli relazionali.

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