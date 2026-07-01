Doppio prestigioso riconoscimento per il Conservatorio Mascagni

Le due studentesse del Conservatorio livornese si sono classificate al primo posto nelle rispettive selezioni per oboe e fagotto alla Yo-Yo "Youth Orchestra – Youth ORT", prestigioso percorso di alta formazione promosso dalla Fondazione Orchestra della Toscana dedicato ai giovani musicisti

Doppio prestigioso riconoscimento per il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno. Due studentesse dell’Istituto, Paula Piñeiro Benítez e Sofia Nicol Fulgione, hanno infatti ottenuto il primo posto nelle rispettive graduatorie di ammissione alla Yo-Yo “Youth Orchestra – Youth ORT”, il corso di alta formazione promosso dalla Fondazione ORT – Orchestra della Toscana e dedicato ai giovani musicisti che intendono intraprendere la carriera orchestrale.

Il percorso formativo rappresenta una delle più significative opportunità di perfezionamento a livello regionale per i giovani strumentisti. Attraverso un’intensa attività didattica e artistica, i partecipanti hanno la possibilità di confrontarsi con i professori d’orchestra della Fondazione ORT, con i dirigenti dell’istituzione e con professionisti del settore, approfondendo il repertorio sinfonico – dalla musica barocca alla contemporanea, con incursioni nel repertorio operistico – e acquisendo competenze fondamentali per l’ingresso nel mondo professionale.

Paula Piñeiro Benítez, studentessa del Biennio di oboe nella classe del maestro Stefano Cresci, si è classificata al primo posto nella selezione dedicata al suo strumento. Oboista e compositrice, laureata presso l’Universidad de las Artes (ISA) de L’Avana (Cuba), è attualmente impegnata nel percorso di perfezionamento al Conservatorio Mascagni. Prima del suo trasferimento in Italia ha ricoperto il ruolo di secondo oboe con obbligo di corno inglese nell’Orchestra Sinfonica del Gran Teatro de L’Avana “Alicia Alonso”. In Italia ha già collaborato con l’Orchestra Filarmonica di Lucca, l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno “Massimo De Bernart”, l’Orchestra dei Conservatori della Toscana e con l’Orchestra del Conservatorio Mascagni. Parallelamente all’attività di interprete si distingue anche come compositrice, con opere eseguite in prestigiosi festival internazionali.

Anche Sofia Nicol Fulgione, studentessa del Biennio di fagotto nella classe del maestro Paolo Carlini, ha ottenuto il primo posto nella graduatoria della selezione riservata al proprio strumento. Fiorentina, prossima al conseguimento del diploma accademico di secondo livello, ha esordito come orchestrale a soli quattordici anni con l’Orchestra Remuto nell’esecuzione di Pierino e il lupo. Nel corso della sua formazione ha collaborato con la Camerata di Prato, il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, l’Orchestra Filarmonica di Lucca, l’Orchestra Bastianini di Siena e l’Orchestra da Camera Fiorentina, maturando una significativa esperienza sia in ambito orchestrale sia cameristico.

Il doppio risultato conseguito da Paula Piñeiro Benítez e Sofia Nicol Fulgione conferma l’elevato livello della formazione offerta dal Conservatorio “Pietro Mascagni” e testimonia la qualità del lavoro svolto dai docenti e dagli studenti del Conservatorio, ancora una volta protagonisti nei principali percorsi di alta formazione e nelle realtà professionali del panorama musicale italiano.

Un riconoscimento che rappresenta un importante traguardo personale per le due giovani musiciste, oltre che un motivo di soddisfazione per l’intera comunità accademica del Conservatorio livornese, che continua a distinguersi per la capacità di formare professionisti pronti ad affrontare con competenza e talento il mondo delle orchestre.

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