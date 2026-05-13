Due tour gratuiti tra prosa e poesia con il battello “letterario”

Venerdì 15 e domenica 17 maggio a bordo del Marco Polo con partenza dal molo interno della Fortezza Vecchia alle ore 18. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria tramite mail a [email protected]

Un suggestivo viaggio sul battello “Marco Polo” tra i canali del quartiere Venezia, nel cuore più autentico e affascinante di Livorno. Le acque, i ponti, i riflessi della sera faranno da cornice a un percorso di letture dedicate al mare: pagine di prosa e poesia, voci di scrittori e poeti contemporanei che raccontano l’orizzonte, il vento, i porti, i viaggi e le emozioni dell’acqua. Un’esperienza coinvolgente, dove la bellezza della Venezia livornese si intreccia alle parole, creando un’atmosfera intima, evocativa e ricca di suggestioni. Due i tour in programma: venerdì 15 e domenica 17 maggio con partenza dal molo interno della Fortezza Vecchia alle ore 18. L’iniziativa è realizzata da cooperativa Itinera all’interno del progetto “La Biblioteca va in città. La lettura approda da te”, promosso dal Comune di Livorno e attuato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura nell’ambito del bando Città che legge. I partecipanti dovranno presentarsi 15 minuti prima della partenza al bar presente in Fortezza Vecchia (Quadratura dei Pisani). La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi inviando una e-mail a [email protected] indicando nome, cognome e contatto telefonico. Massimo due persone per ogni prenotazione. In caso di rinuncia si chiede di avviare tempestivamente.

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