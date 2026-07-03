“È parola del Marmugi”, domenica si ride a Villa Trossi

Il noto artista livornese sarà protagonista a Estate a Villa Trossi domenica 5 luglio, portando battute e invettive sotto il cielo di luglio, mese in cui si entra nel cuore della manifestazione promossa dalla Fondazione d'Arte Trossi-Uberti e ideata dall'Associazione Pietro Napoli, giunta alla sua dodicesima edizione

Una serata per ridere e riflettere, per aprire un po’ gli occhi, tastare il polso allo stato delle cose e verificare come siamo diventati senza accorgersene. Questo vuol dire assistere a uno spettacolo di Claudio Marmugi, in particolare al suo nuovo show che si intitola “È parola der Marmugi“. Il noto artista livornese sarà protagonista a Estate a Villa Trossi domenica 5 luglio, portando battute e invettive sotto il cielo di luglio, mese in cui si entra nel cuore della manifestazione promossa dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti e ideata dall’Associazione Pietro Napoli, giunta alla sua dodicesima edizione.

Sul palco di Villa Trossi Uberti, in via Ravizza a Livorno, Claudio Marmugi torna con un’altra sua creatura, consapevole di trovare sempre un pubblico attento e stimolante. “È Parola der Marmugi”, titolo apparentemente egocentrico, è in realtà un modo per instillare condivisione e identificazione in un certo tipo di lettura della realtà, come dei fatti di cronaca o della vita. «Più che la gente rida – dichiara infatti Marmugi – mi piace che il pubblico dica “boia è vero, è così, ha ragione, lo penso anch’io ma non sapevo come dirlo”. Questo è il meccanismo che regola il motore della mia comicità».

Dunque, alla fine, fra una risata e l’altra, ognuno di noi potrebbe scoprire, sotto sotto, di seguire la… parola der Marmugi.

Penna storica del periodico satirico Il Vernacoliere, cabarettista a Zelig Circus e Zelig Off, attore nella serie di Sky “I Delitti del Bar Lume” (dove interpreta il giornalista Marmugi), scopritore di plagi a “Ottovolante” su Radio 2, Claudio Marmugi non le manda a dire, le dice e basta.

Satira politica e di costume, invettive sul mondo della televisione e sulla realtà che ci circonda, riflessioni sulla società e sullo strapotere dei social. Nella sostanza, lo spettacolo che andrà in scena a Villa Trossi sarà un modo per guardarsi allo specchio.

Invettive satiriche, improvvisazioni e battute a ruota libera sono il sale della comicità made in Marmugi, che però cerca di far vedere le cose da un’altra inquadratura, partendo da fatti di attualità e di vita quotidiana, notizie e relazioni, storie e trend del momento. L’analisi delle parole dell’oggi è qualcosa di molto presente nel suo spettacolo, che è sempre in divenire e mai uguale a sé stesso, perché l’attualità serve sempre nuovi temi e spunti su cui giocare e intervenire. Lontano da concezioni populiste, anche nella sua dimensione social, Claudio Marmugi reca uno sguardo combattivo sui fatti e sui tempi che corrono, portando avanti una ricerca vocata alla condivisione di pensieri e riflessioni su ciò che accade nel mondo. Della serie, se c’è qualcuno che pensa di essere solo a sentire o pensare certe cose, beh ascoltando Marmugi potrebbe facilmente scoprire di non esserlo. Perché lui quelle cose le dice, seguendo un certo vedere le cose da un’altra prospettiva, ponendosi e ponendo quesiti al suo pubblico. Libero di darsi la risposta che vuole, ma tante volte ci si accorge che le cose non vanno proprio come ce le vogliono raccontare. E allora sì, ridiamoci su, ma non troppo.

Villa Trossi Uberti – Livorno

5 luglio 2026 ore 21.30

Prenotazioni con messaggio WhatsApp al 338 5081221

Ingresso posto unico euro 15.00

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