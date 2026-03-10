Effetto Venezia 2026 celebra le nuove generazioni

Da oggi la Fondazione LEM invita artisti, associazioni e creativi a presentare entro il 4 aprile proposte aderenti al tema di quest'anno: “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni". Le proposte dovranno prevedere performer singoli o cast interamente Under 35. Il festival si terrà dal 29 luglio al 2 agosto. Grazia Di Michele riconfermata nel ruolo di direttrice artistica per il terzo anno consecutivo

Il quartiere della Venezia si prepara ad accogliere creatività e dialogo intergenerazionale con la 41ª edizione di Effetto Venezia, che si terrà dal 29 luglio al 2 agosto. Sotto la riconfermata direzione artistica di Grazia Di Michele, al suo terzo anno consecutivo alla guida della kermesse, il festival presenta il tema di quest’anno: “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni”. L’edizione 2026 è dedicata interamente al mondo giovanile, che sarà protagonista del racconto. L’obiettivo è creare un ponte transgenerazionale attraverso un dialogo che unisca arte e confronti tematici. Le nuove generazioni – per propria natura curiose e creative, ma anche consapevoli delle problematiche del nostro tempo – esprimono valori come sostenibilità ambientale e sociale, inclusività, libertà, benessere mentale, cittadinanza attiva ed etica digitale. Questi temi saranno presenti nelle proposte dei talk e nelle performance artistiche di Effetto Venezia 2026. Da oggi, la Fondazione LEM invita artisti, associazioni e creativi a presentare proprie proposte aderenti al tema “Futuro Prossimo”. La call riguarda progetti di musica e danza, teatro e stand-up comedy, mostre fotografiche, pittura e street art, presentazioni di libri e fumetti. Le proposte dovranno prevedere performer singoli o cast interamente UNDER 35, ma potranno essere inviate anche da soggetti proponenti di età superiore. Le candidature devono pervenire via e-mail all’indirizzo [email protected] entro il 4 aprile 2026 e la selezione sarà curata da Grazia Di Michele in base a originalità e coerenza tematica. Oltre alla programmazione principale, il festival lancerà un’iniziativa collegata al tema portante del 2026: Effetto Band, un concorso per gruppi musicali emergenti. Verrà diffuso un bando dedicato e le migliori band saranno selezionate per esibizioni dal vivo durante la kermesse. Come anticipazioni, il sindaco Salvetti ha annunciato due incontri: “Con la mamma del ragazzino venuto a mancare in seguito all’episodio di bullismo e con il protagonista del film Il ragazzo dai pantaloni rosa”.

