Effetto Venezia, gran finale con gIANMARIA e Antonio Rezza

Gran finale per Effetto Venezia 2022 domani, domenica 7 agosto. Al centro della serata due proposte per due pubblici completamente diversi: in piazza del Luogo Pio (ore 22.00) va in scena la proposta teatrale di Antonio Rezza con “Pitecus” mentre sul palco della Fortezza Nuova, alla stessa ora, si esibisce il giovanissimo gIANMARIA, impegnato nel suo tour musicale estivo.

Ci sono poi le installazioni artistiche del “Gioco della natura”, la rassegna di teatro popolare al Centro Vertigo con “Vertiganza” alle 21,30 in via del Pallone, 2 all’interno del Teatro Enzina Conte, l’esibizione dell’Istituto Del Corona in piazza dei Domenicani, le mostre d’arte, le decine di artisti di strada che affollano le vie del quartiere, le tradizionali bancarelle e i tour in battello nei Fossi Medicei. Resta attivo il servizio navetta dai parcheggi di scambio ai luoghi della kermesse così come il servizio a chiamata di Social Taxi per persone con disabilità.

