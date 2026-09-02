Estate in musica per il Conservatorio Mascagni

Studenti, ex studenti e docenti del Conservatorio livornese protagonisti di una lunga estate di concerti tra Livorno e la Toscana, dal Mascagni Festival a Umbria Jazz fino all’esibizione con l’Orchestra Giovanile Cherubini

Mentre questa caldissima – in tutti i sensi – estate volge al termine, è tempo di tracciare un rapido bilancio dei mesi di giugno, luglio e agosto, che hanno visto il Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno protagonista di una lunga serie di appuntamenti dentro e fuori la città. Studenti, ex studenti e docenti sono stati impegnati in numerose rassegne e manifestazioni: dalle Note al Calasole di Cecina alla rassegna del Carnevale Jazz, tra Livorno e la Versilia; dal Tursenum Festival, con altri appuntamenti in programma nel Comune di Terricciola, alle esibizioni di Castagneto Carducci, Lajatico, Pisa, Suvereto, Isola d’Elba, Sassetta, Palaia e Impruneta. Una presenza particolarmente significativa è stata quella all’interno del Mascagni Festival, con le due Mascagni Night sul Lungomare di Antignano e i tre appuntamenti di Tramonti d’Autore al Gazebo della Terrazza Mascagni. Non sono mancati, inoltre, momenti destinati a rimanere a lungo nella memoria: come l’approdo del Mosaic Trio alle finali del Conad Jazz Contest nell’ambito di Umbria Jazz, o la partecipazione di una ventina di nostri allievi all’esibizione dell’Orchestra Giovanile Cherubini diretta dal M° Riccardo Muti in Piazza Napoleone a Lucca.

E l’attività non si ferma! Tra i prossimi appuntamenti segnaliamo:

4 settembre – Orbetello Jazz Festival

4 settembre – 20° PoLog Livorno

5 settembre – Livorno Music Festival

11 settembre – Tursenum Festival, Terricciola, data finale

15 settembre – Rassegna Suoni Inauditi, concerto di Lucia Bova, arpa

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