Faggin, Lucangeli e Ventura insieme sul palco per le Giornate della Consapevolezza

Ai Quattro Mori, domenica 8 novembre, una prima nazionale con tre grandi protagonisti italiani della scienza e della divulgazione. Lo spettacolo delle 17 è già sold out, aggiunta una replica straordinaria alle 20.45 a ingresso gratuito su prenotazione

Le Giornate della Consapevolezza fanno tappa a Livorno con una prima nazionale senza precedenti, in programma domenica 8 novembre al Teatro Quattro Mori. Lo spettacolo pomeridiano delle ore 17.00 ha registrato il tutto esaurito in soli dieci giorni dall’apertura delle prenotazioni. Per rispondere alla straordinaria richiesta di partecipazione, è stata aggiunta una replica serale straordinaria, dalle 20:45 alle 22:45, per la quale sono aperte le prenotazioni.

Si tratta dello spettacolo di divulgazione scientifica “Viaggio nella complessità della vita: alla ricerca del senso perduto“. Cristina Del Tutto, ideatrice e direttrice artistica delle Giornate della Consapevolezza, guiderà il pubblico come voce narrante, in un percorso accompagnato dalla musica dal vivo di Sonia Bottacin. Per la prima volta insieme sullo stesso palco, Federico Faggin, Daniela Lucangeli e Carlo Ventura, tre grandi scienziati e pensatori del nostro tempo, ci accompagneranno oltre i confini della nostra conoscenza. Un viaggio tra biologia, psicologia, neuroscienze e fisica quantistica, per esplorare ciò che ci rende vivi, il legame tra emozioni e conoscenza, la natura della coscienza e il significato della nostra esistenza. Grazie al sostegno dei main sponsor Confindustria Toscana Centro e Costa – Firenze, Livorno, Massa Carrara, EternaCell e Swiss Stem Cells Biotech, e al sostegno di Porto Immobiliare di Livorno, l’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Si può prenotare il biglietto sulla piattaforma Eventbrite.

Federico Faggin

Fisico, inventore, saggista e divulgatore scientifico. Padre del primo microprocessore Intel 4004 e inventore di tecnologie fondamentali come il touch screen e il touchpad, è uno dei protagonisti della rivoluzione digitale. Negli ultimi anni ha dedicato la propria ricerca allo studio della coscienza e della natura della realtà, temi al centro dei suoi libri “Silicio” e “Irriducibile”, “Oltre l’invisibile. Dove scienza e spiritualità si uniscono”. È presidente della Federico and Elvia Faggin Foundation, impegnata nel sostegno alla ricerca scientifica sulla coscienza.

Daniela Lucangeli

Ordinaria di Psicologia dello Sviluppo dell’Educazione all’Università di Padova. Tra le maggiori esperte italiane dei processi del neurosviluppo e dell’apprendimento, ha dedicato la propria attività di ricerca allo studio delle relazioni tra emozioni, cognizione e crescita umana. Autrice di numerosi saggi di grande successo, tra cui “A mente accesa”, “Il tempo del Noi”, “Se sbagli, non fa niente”, “Cinque lezioni leggere sull’emozione di apprendere”. Promuove una visione della scienza e dell’educazione a servizio del potenziale umano.

Carlo Ventura

Cardiologo e biologo molecolare, dirige il Laboratorio Nazionale di Biologia Molecolare e Bioingegneria delle Cellule Staminali dell’INBB ed è considerato uno dei pionieri della medicina rigenerativa a livello mondiale. Le sue ricerche si concentrano sulle cellule staminali, sulla meccanobiologia e sul ruolo della luce, del suono e delle energie fisiche nei processi di rigenerazione dei tessuti. Da anni esplora le connessioni tra biologia, fisica e coscienza, contribuendo a una visione innovativa della vita e delle straordinarie capacità di autoriparazione degli organismi viventi.

Cristina Del Tutto

CEO & Founder di Radio Parlamentare – Percorso Consapevole, ideatrice e direttrice artistica delle Giornate della Consapevolezza e Segretario Generale dell’Intergruppo parlamentare per la conoscenza scientifica e la formazione alla complessità della vita. Da anni promuove il ruolo della conoscenza scientifica nelle istituzioni, la diffusione della cittadinanza scientifica e il dialogo tra ricerca, politica e società, favorendo una visione sistemica delle interconnessioni tra esseri viventi, ecosistemi e attività umane.

Sonia Bottacin

Direttrice di coro, compositrice, pianista e counselor olistico. Direttrice didattica della Scuola di Meditazione e fondatrice dell’Accademia Sham Eloha, ha sviluppato un approccio originale alla suonoterapia vibrazionale, integrando musica, ricerca interiore e studio delle frequenze sonore in percorsi dedicati al benessere, all’armonia e alla crescita della consapevolezza. Da anni affianca all’attività artistica un’intensa attività di formazione e divulgazione nell’ambito delle discipline vibrazionali.

Condividi:

Riproduzione riservata ©