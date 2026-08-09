Festa-concerto per Sergio tra amicizia e ricordi

Sergio Lenzi al bar Sirena in piazza Mazzini, foto di Roberta Bancale

Una serata dedicata all'artista livornese attraverso le cover e i brani originali che amava, con la partecipazione di Stella Burns e Luca Faggella. Prima del concerto, una playlist scelta dallo stesso Manolesta accompagnerà il pubblico nel ricordo di una figura profondamente legata alla musica e alla scena artistica livornese

Sabato 22 agosto festa-concerto per Sergio “Manolesta” Lenzi con brani, sia cover che originali, che a lui piacevano molto. Ospite graditissimo Stella Burns, che oltre all’amicizia di Sergio aveva anche la sua stima e ammirazione a livello musicale. La selezione musicale che precede il concerto è una playlist che viene dallo stesso Sergio.

Chi era Sergio “Manolesta” Lenzi

E’ stato una figura profondamente legata alla scena artistica e musicale livornese. Nato a Livorno nel 1947, ha coltivato fin da giovane la passione per il disegno e per la musica, sviluppando nel tempo un percorso creativo personale che lo ha portato a confrontarsi con linguaggi e ambienti diversi. Ha vissuto anche per alcuni periodi negli Stati Uniti, tra New York e Los Angeles, entrando in contatto con l’ambiente della Factory di Andy Warhol. La fotografia è stata un’altra componente importante della sua ricerca artistica. Il suo lavoro era caratterizzato dalla sperimentazione e dalla sovrapposizione di immagini, mentre la musica ha accompagnato costantemente il suo percorso.

Stella Burns

Stella Burns è l’alter ego di Gianluca Maria Sorace: dopo diverse esperienze musicali, tra cui Hollow Blue, nel 2011 inizia questo nuovo progetto, in un teatrino parigino. Al momento ha due album pubblicati e collaborazioni con Mick Harvey al singolo “My Heart Is a Jungle” (Brutture Moderne, 2023). Ha collaborato anche con Dan Fante e Ken Stringfellow, fra gli altri. Sta girando in tour in tutta Italia, in concerti sia con la band sia da solo con il suo registratore a bobine.

Luca Faggella

Luca Faggella ha pubblicato 12 album, tra cui “Tredici canti”, vincitore del Premio Tenco-SIAE 2002. Gli ultimi lavori sono “Nachthexen” (2002) e l’album di cover “The Man in the High Castle” (2025). Nel 2026 torna al duo con Giorgio Baldi, con un nuovo album in uscita nel 2027, mentre i primi singoli usciranno dopo l’estate. Ha ricevuto due Targhe Ferré per le interpretazioni di Brel e Ciampi e ha collaborato, tra gli altri, con l’Orchestra del Regio di Parma diretta dal M° Biscarini, Luis Bacalov, Max Gazzè, Stan Ridgway, Assalti Frontali e Mauro Sabbione. Nel 2016, in occasione del Premio Tenco, ha accompagnato Stan Ridgway alla chitarra elettrica nel trio che si è esibito al Teatro Ariston.

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