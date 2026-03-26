Festa di primavera in piazza Cavour tra musica, solidarietà e divertimento per tutti

L’evento si svolgerà al Mercato Buontalenti sabato 28 e domenica 29 marzo con un ricco programma pensato per coinvolgere grandi e piccoli. Dj set e intrattenimento accompagneranno i visitatori con le esibizioni di numerosi artisti tra cui Giovanni Frau e Vittorio L’Indiano

Nel cuore di Livorno arriva un appuntamento imperdibile all’insegna della solidarietà e del divertimento: la Festa di beneficenza di primavera organizzata al Mercato Buontalenti tra piazza Cavour e Scali Saffi. L’evento si svolgerà sabato 28 e domenica 29 marzo con un ricco programma pensato per coinvolgere grandi e piccoli. Ad aprire la manifestazione, sabato 28 dalle ore 15, sarà un momento speciale dedicato ai più piccoli: la distribuzione delle uova di Pasqua, un’occasione per regalare sorrisi e condividere lo spirito della festa. Per tutto il weekend, a partire dalle ore 15, il mercato si trasformerà in uno spazio vivace dove lo shopping si accompagnerà alla musica. Dj set e intrattenimento accompagneranno i visitatori con le esibizioni di numerosi artisti tra cui Giovanni Frau, Vittorio L’Indiano, Piero Jerry, Valerio Stivé, Pierino Vee, Maurizio Ieri, Andy Clever, Stefano Fabbri e Roberto Zancanelli. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, unisce commercio, cultura e solidarietà, coinvolgendo associazioni e realtà locali in un evento che celebra la primavera e il senso di comunità.

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