Fishing Cup “Testa e Lische”, al Moletto di Ardenza una giornata di mare, pesca e inclusione

Sabato 11 luglio torna la quinta edizione della manifestazione organizzata da Sport Insieme Livorno APS e Circolo della Pesca e della Nautica Ardenza ASD. Protagoniste le persone con disabilità, ma quest'anno spazio anche ai bambini con una grande novità

Sabato 11 luglio il Moletto di Ardenza ospiterà la quinta edizione della Fishing Cup “Testa e Lische”, l’iniziativa che unisce pesca sportiva, mare e inclusione in una giornata pensata per offrire alle persone con disabilità un’esperienza speciale a bordo delle imbarcazioni dei pescatori del Moletto.

L’evento è organizzato da Sport Insieme Livorno APS e dal Circolo della Pesca e della Nautica Ardenza ASD con l’obiettivo di permettere ai partecipanti di vivere il mare da protagonisti, condividendo una giornata all’insegna dello sport, della socialità e dell’accessibilità.

Il programma prenderà il via alle 7 con il ritrovo dei partecipanti e il trasbordo sulle barche da pesca. Alle 8 è prevista l’uscita in mare con l’inizio della gara, che terminerà alle 12 con il rientro in porto. Seguiranno, alle 12.30, la pesatura del pescato e la premiazione, mentre alle 13 è in programma il tradizionale momento conviviale con buffet aperto a partecipanti, accompagnatori e organizzatori.

La manifestazione, giunta ormai alla quinta edizione, rappresenta un appuntamento molto atteso perché offre a tante persone la possibilità di vivere un’esperienza che spesso risulta difficile da realizzare. Allo stesso tempo vuole richiamare l’attenzione sul tema dell’accessibilità dei porti e dei porticcioli, affinché il mare possa diventare realmente fruibile da tutti. L’obiettivo degli organizzatori è avviare, insieme alle istituzioni e alle associazioni del territorio, un percorso capace di ampliare le opportunità e le libertà per ogni persona.

La gara di pesca sportiva dalla barca è aperta a tutti, con particolare attenzione alle persone con lesioni spinali provenienti da diverse città della Toscana. L’iniziativa permette inoltre a molti ragazzi e ragazze di avvicinarsi al mare, alla pesca sportiva e alla nautica.

La novità del 2026 riguarda l’apertura ai bambini, che potranno partecipare accompagnati da un genitore. Una scelta nata dopo il grande successo riscosso dai corsi di pesca e dal I Trofeo Piccolo Pescatore, la gara dal molo che tornerà anche nel settembre 2026.

Ogni partecipante sarà ospitato a bordo di un’imbarcazione insieme a un pescatore esperto, che svolgerà il ruolo di tutor durante tutta la sessione di pesca. I bambini potranno partecipare insieme al genitore anche con la propria barca.

Alle spalle della manifestazione c’è l’impegno di Sport Insieme Livorno, associazione nata nei primi anni Novanta e inizialmente dedicata al tennis in carrozzina, disciplina nella quale ha organizzato tornei nazionali e internazionali e creato una scuola diventata punto di riferimento per molti atleti toscani. Da circa tredici anni l’associazione ha ampliato la propria attività anche al mare, mettendo a disposizione due imbarcazioni accessibili che consentono di praticare in sicurezza attività come pesca sportiva, vela, Sup e snorkeling, rendendole fruibili anche alle persone con gravi disabilità. Tra le discipline praticate dagli associati figurano inoltre hand-bike, vela e tennis in carrozzina.

Scenario dell’evento sarà ancora una volta il Moletto di Ardenza, storico porticciolo nato alla fine dell’Ottocento come porto destinato ai pescatori locali, ricostruito dopo la Seconda guerra mondiale e oggi punto di riferimento della nautica popolare. Qui trovano spazio soprattutto piccole barche da pesca, gozzetti e gommoni, a testimonianza di una tradizione ancora molto viva. Il Moletto è inoltre completamente accessibile grazie a strutture prive di barriere e a una speciale gruetta che facilita l’imbarco delle persone con disabilità. “Il moletto è di tutti” è il principio che accompagna da sempre questa realtà.

Il Comune di Livorno è partner del progetto. Tra i sostenitori figurano Ortopedia Michelotti, Nuova Simat, Seajeat, BBraun, Reefer Terminal, Compagnia Lavoratori Portuali (CPL) e Compagnia Impresa Lavoratori Portuali (CILP), ai quali gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento per il contributo offerto alla realizzazione della manifestazione.

L’iniziativa si svolge con il supporto della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), confermando una collaborazione che negli anni ha contribuito alla crescita di un evento che mette al centro sport, inclusione e il diritto di tutti a vivere il mare.

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