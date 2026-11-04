Follia in pillole al Teatro Filicchi
Appuntamento sabato 7 novembre alle 21 in piazza Maria Lavagna. La regia è di Jessica Scheggi. L'iniziativa è legata alla raccolti fondi per il progetto “In cammino con noi”
Una serata di teatro, musica e spettacolo con “Follia in pillole”, la rappresentazione portata in scena dalla Compagnia dei Passeggeri Temporanei, in programma sabato 7 novembre alle 21 al Teatro Filicchi, in piazza Maria Lavagna 13 a Livorno. Lo spettacolo è diretto da Jessica Scheggi, con suoni e musiche di Serena Brucioni, luci di Marco Conte e grafica di Serena Brucioni. Sul palco si alterneranno Stefania Bagaglini, Manuela Boi, Riccardo Cipriani, Daniele Ditrani, Rossella Leone, Giuliana Magli, Ilaria Pellegrini, Barbara Napoli, Daniela Persico, Luciano Ibi, Jessica Scheggi e Laura Vegetti. L’appuntamento si inserisce nel progetto “In cammino con noi”, che coinvolge l’Associazione Italiana Persone Down – AIPD Livorno, Autismo Livorno APS e Volare Senz’Ali ODV, realtà impegnate nella tutela e nel sostegno delle persone con disabilità. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 339 2900703
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