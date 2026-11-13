Fondazione Anno Zero, raccolta di Pc inutilizzati da rigenerare e donare a studenti e famiglie

Un computer dimenticato in un ufficio, in un magazzino oppure sostituito perché non più adeguato alle esigenze aziendali può avere ancora molto da dare. È da questa idea che nasce l’appello della Fondazione Anno Zero ETS che sta cercando a Livorno e sul territorio notebook, computer desktop e attrezzature informatiche inutilizzate da recuperare e rigenerare per poi donarli gratuitamente a scuole, studenti e famiglie che potranno usarli per studiare, formarsi e accedere ai servizi digitali.

Nessun dispositivo raccolto viene destinato alla vendita: l’attività della Fondazione è svolta esclusivamente per finalità sociali e senza scopo di lucro. I computer recuperati vengono rimessi in funzione e assegnati a studenti, scuole, famiglie e organizzazioni che ne faranno un uso concreto per la formazione e lo studio.

In questo momento la ricerca riguarda soprattutto i computer portatili, più facilmente utilizzabili a casa, a scuola o nei percorsi di formazione. La Fondazione si rivolge quindi in particolare ad aziende, enti, professionisti e organizzazioni che stanno rinnovando le proprie dotazioni informatiche o dispongono di apparecchiature non più utilizzate. Non è necessario che i computer siano di ultima generazione: anche dispositivi che non rispondono più agli standard aziendali possono, dopo gli opportuni interventi, tornare pienamente utili per studiare, cercare lavoro, seguire corsi, accedere ai servizi pubblici o semplicemente partecipare alla vita digitale. I dispositivi vengono controllati, riparati e aggiornati prima di essere destinati ai beneficiari. La Fondazione garantisce inoltre la cancellazione sicura dei dati contenuti nei computer ricevuti e rilascia al donatore una certificazione dell’avvenuta cancellazione.

“Il punto per noi è molto semplice: i computer che raccogliamo non vengono rivenduti, vengono rigenerati e donati gratuitamente – spiega Andrea Arienti, Presidente della Fondazione Anno Zero ETS –. Per un’azienda può trattarsi di una macchina ormai superata; per uno studente o una famiglia può diventare uno strumento indispensabile per studiare, formarsi, lavorare e accedere ai servizi digitali”.

La Fondazione cerca anche monitor, componenti hardware, periferiche e attrezzature di laboratorio utili per effettuare diagnosi, riparazioni e ricondizionamenti. Anche chi non dispone direttamente di hardware può contribuire: aziende e soggetti interessati possono infatti sostenere economicamente il progetto, aiutando la Fondazione a coprire i costi necessari per riparare e preparare i computer destinati alla donazione.

Hai un computer da donare?

La Fondazione può concordare direttamente il ritiro del materiale oppure riceverlo presso il proprio punto di raccolta a Livorno.

Fondazione Anno Zero ETS

www.fondazioneannozero.org

E-mail: [email protected]

punto di raccolta a Livorno c/o Stefano Cristiano, Via Delle sorgenti 483.

Recapito telefonico 3200215838 per consegna su appuntamento.

Fondazione Anno Zero ETS è un ente del Terzo Settore nato per garantire pari opportunità digitali e accesso consapevole all’intelligenza artificiale. Recupera computer e dispositivi non più usati da aziende, enti e privati, li rigenera e li distribuisce gratuitamente a minori, famiglie, studenti, scuole ed enti del Terzo Settore, accompagnando la consegna con percorsi di formazione digitale. Tutte le informazioni: https://fondazioneannozero.org/

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