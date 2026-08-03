Fortezza Vecchia, una settimana di spettacoli aspettando Ferragosto

Dopo il successo di Effetto Venezia il cartellone entra nel vivo con il film di Doris Dörrie, i Pase, lo spettacolo dedicato a Istvàn Pakò, gli Odi's Cream, le serate in discoteca e "Sillabe de… I poeti del mare". Già in vendita anche i biglietti per i due appuntamenti di settembre con Sergio Rubini

In attesa del Ferragosto, dopo il successo di “Effetto Venezia”, il programma della Fortezza Vecchia – a cura di Luca Menicagli per Menicagli Pianoforti – si scatena in una girandola di musica d’autore, teatro, discoteca e cinema di alta qualità. Ricordiamo che sono già in vendita i biglietti per i 2 eventi con Sergio Rubini del 6 e 7 settembre – domenica 6 settembre Rubini interpreterà il recital “Le città invisibili” da Italo Calvino, il 7 settembre, ospite di “Sguardi in Fortezza”, presenterà il film “La stazione”, suo esordio alla regia del 1990.

Lunedì 3 agosto, a Sguardi in Fortezza “Freibad – The Pool”, ore 21.30: in collaborazione con ICIT – Istituto di Cultura Italo-Tedesca, l’attualissimo film di Doris Dörrie del 2022 sull’integrazione in Europa, in versione originale sottotitolata. La trama ruota intorno a una piscina all’aperto, rifugio per donne di diverse etnie, religioni e generazioni. La situazione precipita quando a controllare un gruppo di donne arabe velate arriva un bagnino. La regista e sceneggiatrice Doris Dörrie, classe 1955, è una delle più apprezzate autrici del cinema tedesco con 40 film all’attivo. Ingresso, 7 euro.

Martedì 4 agosto, PASE in concerto, ore 21: i PASE sono i “Piccoli Animali Senza Espressione”, formazione nata nel 2012 da un’idea di Andrea Fusario, ex bassista e fondatore dei Virginiana Miller. La loro proposta musicale è un elettropop d’autore, che unisce la melodia del pop-rock italiano a sonorità raffinate di stampo “indie”. La band è composta da Stefano Brondi (voce), Raffaele Commone (batteria), Andrea Fusario (bassi e NS Stick), Filippo Trombi (chitarre). I testi sono composti da Annalisa Boccardi. Ingresso, 10 euro.

Mercoledì 5 agosto, Massimo Volpi in “Pakò. Il sogno spezzato”, ore 21: la storia di Istvàn Pakò che giocò nel Livorno nel 1948-49 prima di morire in un incidente in via Marradi. La vita del giocatore ungherese viene ripercorsa attraverso i ricordi e le memorie di chi l’ha conosciuto, In una città colpita dalle tragedie di Rosario Aquino e Piermario Morosini, Massimo Volpi strappa all’oblio il ricordo di questo ragazzo magiaro, riportando alla luce la sua storia. Ingresso libero.

Giovedì 6 agosto, Odi’s Cream, ore 21: Il progetto degli Odi’s Cream omaggia due grandi chitarristi, Eric Clapton e John Fogerty – due “dei” del rock. Il concerto sarà un viaggio nella storia della musica pop/rock attraverso brani diventati dei “classici” della musica di tutti i tempi. Gli Odi’s Cream puntano a ricreare l’atmosfera, il ricordo, ma soprattutto l’emozione, di una grande musica dal vivo che oggi non si fa più. Ingresso libero.

Venerdì 7 agosto, dalla mezzanotte la discoteca di Studio 2: sabato 8 agosto, ELIA LUNARDI & FRIENDS ore 21: Elia Lunardi è un cantautore e musicista che unisce le sue radici toscane con un team di produzione profondamente europeo, mescolando suoni pop-rock con un’attitudine “alternative” britannica degli anni ’90. La sua musica è una catarsi: un mezzo per liberare l’energia bloccata e trasformare esperienze personali, a volte tormentate, in un linguaggio universale. “Sound of Light”, il suo nuovo disco, manifesta tutta la sua dimensione internazionale: prodotto tra Vienna e la Toscana, l’EP vede la partecipazione di Cameron Craig (ingegnere del suono vincitore di due Grammy) e contributi di un team di musicisti di alto livello, tra cui Steve Lunardi, Florian Hager (Flohzirkus) e Roberto Randazzo (Erreanderre). Ingresso libero.

Sabato 8 agosto, dalla mezzanotte la grande disco di Spazio: domenica 9 agosto “Sillabe de… I poeti del mare”, ore 21: nuovo appuntamento con la musica “narrata”, le serate tematiche ideate dal Maestro Mario Menicagli che svelano i segreti dietro le composizioni. “I poeti del mare” è un viaggio in musica e parole dove il mare si fa melodia. Undici eccezionali strumentisti e due voci soliste accompagneranno il pubblico in un intimo concerto acustico, interamente dedicato ai giganti della canzone d’autore nati all’ombra del grande blu: Tenco, Paoli e Ciampi, Fossati, Sorrenti e la dinastia De André, con Fabrizio e Cristiano. A tessere il filo della serata sarà una narrazione brillante, in bilico tra il serio e il faceto, che guiderà il pubblico attraverso l’epoca e i segreti di queste creazioni. Ingresso, 22 euro, biglietti acquistabili sul circuito LiveTicket.

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