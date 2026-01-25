Fotografia. “Serata a Palazzo” con Claudio Barontini

Per il ciclo "Serata a Palazzo", la sezione fotografica Circolo Porto di Livorno avrà l'onore di ospitare al Cinema Teatro 4 Mori il fotografo livornese Claudio Barontini con una serata dal titolo: "Ritratti e aneddoti"

Per il ciclo “Serata a Palazzo”, la sezione fotografica Circolo Porto di Livorno avrà l’onore di ospitare al Cinema Teatro 4 Mori mercoledì 28 gennaio dalle ore 21.30 in poiil fotografo livornese Claudio Barontini con una serata dal titolo: “Ritratti e aneddoti”.

Claudio Barontini è nato a Livorno, in Toscana, nel 1954 e oggi vive in Liguria. Il mondo dell’arte lo affascina da subito. A Livorno frequenta l’Accademia di Arte Figurativa Trossi Uberti e, a sedici anni, inizia a coltivare anche la passione per la musica: studia il contrabbasso in conservatorio e suona il basso elettrico in una rock band. Nel 1973 entra a far parte dell’orchestra della cantante Milva, con cui per otto anni suona e prende parte a concerti in giro per il mondo, anche nel mitico Madison Square Garden di New York. Proprio durante queste tournèe si accende l’interesse per la fotografia: compra una reflex e inizia a scattare le prime foto a Parigi, New York, Boston, Amburgo e San Pietroburgo, allora Leningrado. Nel 1979, pur continuando la professione di musicista, inizia a collaborare come fotografo free lance per la pagina “Cultura e Spettacoli” del quotidiano toscano Il Tirreno.

Nel 1982 approfondisce l’arte del suo concittadino Amedeo Modigliani e realizza una ricerca storico fotografica accompagnata da testimonianze “vive”, intitolata Livorno – Parigi – Costa Azzurra, incentrata sui luoghi vissuti da Modigliani. Alcune di queste immagini sono acquistate, nel 1984 dal Museo Progressivo di Arte Contemporanea di Villa Maria di Livorno e altre esposte in varie mostre come “Omaggio a Modigliani” a Parigi, al Museo di Montmartre.

Nel 1990 diventa fotoreporter professionista e inizia a collaborare con L’Europeo.

Nel 1994 conosce lo scultore Pietro Cascella con il quale instaura un rapporto di grandissima stima, amicizia e collaborazione durato fino al 2008, anno della scomparsa del grande artista italiano. Nel 1995 viene chiamato a partecipare, come freelance, alla realizzazione dei numeri zero del progetto Mondadori per il settimanale Chi. Oggi sono innumerevoli le collaborazioni artistiche e le pubblicazioni su magazine nazionali ed esteri. Nella sua carriera ha ritratto diverse centinaia di celebrità tra cui: Patti Smith, Vivienne Westwood, Lindsay Kemp, Susan Sarandon, Vittorio Gassman, Franco Zeffirelli, Sarah Ferguson, Re Carlo III d’Inghilterra… Negli anni 2018, 2019 e 2020 prende parte, nelle vesti di relatore, al corso di giornalismo online per la laurea magistrale di Informatica Umanistica dell’Università di Pisa. È stato collaboratore didattico di Accademia di fotografia e attualmente tiene mostre personali in musei e gallerie d’arte. Nel 2024 nel corso della decima edizione dell’Etrusca awards ha ricevuto il premio alla carriera. A Pisa, per il Premio Cultura e Arti Perfomative, ha ricevuto il premio “Fotografia 2025”. Le sue fotografie d’autore si trovano in musei, collezioni pubbliche e private.

Condividi:

Riproduzione riservata ©