Francesco Spanò Ninjart in mostra con “Chi tiene o’mare (la storia infinita)”

Sabato 5 settembre alle ore 18 inaugura all’ Extra Factory di Livorno, la mostra personale di Francesco Spanò Ninjart, artista attivo dalla fine degli anni Novanta tra pittura, graffiti, muralismo e performance

Dal 5 al 12 settembre 2026 Extra Factory ospita “CHI TENE O’MARE (la storia infinita)”, mostra personale di Francesco Spanò Ninjart, con inaugurazione sabato 5 settembre alle ore 18 negli spazi di piazza della Repubblica a Livorno (angolo Pina d’Oro).

Classe 1984, formatosi all’Istituto d’Arte Russoli di Pisa, dove si diploma in Pittura e Decorazione pittorica con il massimo dei voti, Spanò inizia a confrontarsi con il mondo dei graffiti già nel 1998. Da allora il suo percorso si è sviluppato senza separare nettamente la pittura dalla strada, il lavoro in studio dagli interventi pubblici, la tela dalla dimensione performativa.

Ninjart è prima di tutto un autore della contaminazione. Nel suo lavoro convivono il segno del writing, la figurazione, l’energia della pittura gestuale, riferimenti alla cultura popolare e urbana, immagini provenienti dalla musica e dalla memoria. Un linguaggio che nel tempo ha attraversato esperienze differenti senza cristallizzarsi in una formula riconoscibile e ripetuta.

Già Ilario Luperini, occupandosi del suo lavoro nei primi anni duemila, individuava questa attitudine a muoversi fra territori diversi: dalle suggestioni espressioniste alle memorie del tachisme, dalle visioni più oniriche agli innesti pop e realistici. Una continua assimilazione e rielaborazione di linguaggi nella quale anche jazz e hip hop assumono un ruolo importante nel modo di costruire l’immagine.

Il titolo della mostra, “CHI TENE O’MARE (la storia infinita)”, introduce inevitabilmente anche il tema dell’appartenenza. Il mare diventa presenza, memoria di movimento e ritorno: un elemento che dialoga con una ricerca cresciuta in larga parte a Livorno e con una città che, nel percorso di Spanò, non rappresenta soltanto un luogo geografico ma un vero terreno di sperimentazione.

Negli ultimi anni questa relazione con lo spazio pubblico si è fatta ancora più evidente attraverso numerosi interventi murali. Tra questi “Amore Incluso” al Parco Lenci di Livorno, dedicato al tema dell’inclusione; il grande lavoro dedicato alla storia della Libertas Livorno; il murale di Nelson Mandela a Collesalvetti; i ritratti di Louis Armstrong e Miles Davis realizzati a Vicarello e “Per amore vostro” al Moletto di Antignano.

Il rapporto tra Francesco Spanò Ninjart ed Extra Factory nasce invece nel maggio 2025, durante Montmartre – Garibaldi solo andata, quando l’artista partecipa all’estemporanea aggiudicandosi il Premio Galleria Extra. La mostra di settembre prosegue idealmente quell’incontro e offre oggi la possibilità di osservare il suo lavoro in una dimensione più ampia.

“Chi tiene o’mare (la storia infinita)” non si presenta quindi come una semplice successione di opere, ma come l’ingresso in un immaginario costruito nel tempo attraverso pittura, strada, musica, figure, simboli e memoria. Un percorso nel quale la libertà di attraversare tecniche e linguaggi differenti rimane probabilmente il tratto più costante.

Dalla strada alla galleria, dunque, senza dimenticare la strada da cui tutto è cominciato.

Francesco Spanò Ninjart – CHI TENE O’MARE (la storia infinita) Extra Factory – Piazza della Repubblica, (angolo Pina d’Oro) Livorno

Inaugurazione: sabato 5 settembre 2026, ore 18.00

Periodo: 5 – 12 settembre 2026 (orario 18–20 martedì chiusa)

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