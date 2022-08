Franck e l’Italia, domenica 21 concerto dedicato al compositore e organista belga

L’evento è organizzato nell’ambito del Livorno Music Festival e si tiene al Museo di Storia naturale del mediterraneo. La prenotazione è consigliata via mail a [email protected] oppure Whatsapp o SMS al 3279344731

Domenica 21 agosto, alle 21, per il cartellone estivo del Museo di Storia naturale del mediterraneo, è in programma il concerto “Franck e l’Italia”, dedicato al compositore e organista belga César Franck. L’evento è organizzato nell’ambito del Livorno Music Festival, promosso dall’associazione Amici della Musica di Livorno, con il patrocinio della Provincia di Livorno, il sostegno del Comune di Livorno e dell’istituto ‘P.Mascagni’ e il contributo del ministero della Cultura, della Fondazione Livorno e della Regione. Oltre a brani di Franck saranno proposte musiche di Vivaldi, Dalla Piccola e Liszt eseguite al violino da Pavel Berman, accompagnato al pianoforte del Daniel Rivera e Livia Zambrini e dai giovani talenti del LMF: Sebastian Zagame, Fabrizio Berto, Irenè Fiorito, violino, Daniel Guas, pianoforte. La prenotazione è consigliata e si può effettuare tutti i giorni dalle 9 alle 17 via e-mail a [email protected] oppure tramite messaggio Whatsapp o SMS al numero 3279344731 scrivendo nome, cognome, recapito telefonico o e-mail e numero dei partecipanti. In caso di rinuncia dei posti prenotati, si raccomanda di comunicarlo. Tutti i dettagli su www.livornomusicfestival.com. Il programma del LMF al Museo del Mediterraneo proseguirà venerdi 26 agosto con il concerto “Tra Bach e il Tango”.

