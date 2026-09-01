Fructidor 2026, mostra d’arte contemporanea al Melograno Art Gallery

Quattordicesima edizione Melograno Art Gallery · Via Marradi 62/68 · Livorno 5 – 15 settembre 2026 Vernissage: sabato 5 settembre, ore 18

Quattordicesima edizione Melograno Art Gallery · Via Marradi 62/68 · Livorno 5 – 15 settembre 2026 Vernissage: sabato 5 settembre, ore 18

La Melograno Art Gallery presenta Fructidor 2026, quattordicesima edizione della collettiva di fine estate che, dal 2012, riunisce artisti provenienti da tutta Italia in una narrazione corale e vitale della contemporaneità.

Il significato di “Fructidor”

Nel calendario rivoluzionario francese, Fructidor era il mese della maturazione e della raccolta, compreso tra il 18 agosto e il 16 settembre. Il nome deriva dal latino fructus, frutto: un tempo simbolico, dedicato ai passaggi, ai compimenti, alle forme che arrivano a piena espressione. È da questa immagine che nasce la mostra: un appuntamento annuale che celebra la pluralità dei linguaggi visivi e la ricchezza delle poetiche individuali.

La mostra

Fructidor è una rassegna aperta e inclusiva, che accoglie pittura, scultura, fotografia e arte digitale. Ogni artista contribuisce ad un mosaico di visioni che dialogano nello spazio della galleria.

Artisti partecipanti

Anna Maria Acone, Massimo Bernardi, Elisa Biagiotti, Alessandro Bianchi, Rosellina Castellarin, Symona Colina, Roberto Consiglieri, Gabriella Coppetti, Francesco Donato, Daria Faggi, Futurboba, Giuseppina Gallo, Maria Grazia Gallo, Geraldine Gioia, Irene Guerrieri, Taichi Ichikawa, Vera Lowen, Francesco Manenti, Ottavio Mangiarini, Giorgio Mattioli, Maura Mattiolo, Davide Robert Ross, Maria Irene Vairo, Stefano Carlo Vecoli.

Informazioni

Melograno Art Gallery Via Marradi 62/68 – Livorno

Orari di apertura: 10.00–12.30 / 16.00–20.00 Domenica e festivi: 10.00–12.30 / 17.00–20.00 Lunedì mattina chiuso

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