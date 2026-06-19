Fuoco di San Giovanni: tre giorni di festa a Montenero

Dal 21 al 23 giugno piazza delle Carrozze si anima con eventi per tutte le età, street food, mercatini, concerti e l’attesa accensione del tradizionale Fuoco di San Giovanni. Gratuità della funicolare nelle ore serali per facilitare l’accesso alla manifestazione

di Martina Romeo

Presentata questa mattina, nella sala post-consiliare “Giuseppe Vitiello”, la nuova edizione del Fuoco di San Giovanni che avrà luogo dal 21 al 23 giugno a Montenero. Nata dalla collaborazione tra la Pro Loco Vivi Montenero e la Misericordia della zona, la tre giorni vestirà piazza delle Carrozze a festa grazie al ricco calendario che alterna musica, spettacoli, mercatini e street food in un vero e proprio connubio perfetto tra tradizione e innovazione.

“Questa manifestazione è un filone sul quale, come Amministrazione, abbiamo lavorato per il recupero di quelle iniziative parte integrante del nostro territorio. – apre la conferenza l’assessore al Turismo, Rocco Garufo – Parte delle radici, dell’identità e dell’essere di ognuno di noi. Vivi Montenero, così come la Misericordia e tutte le altre parti coinvolte, ha lavorato in modo eccezionale per la realizzazione di questa manifestazione, molto importante nel panorama livornese”.

La kermesse prenderà il via domenica alle 21, in corrispondenza del solstizio d’estate, con la performance “Si alzi l’amputato” del comico Giovanni Bondi, durante la quale parlerà in chiave ironica ai giovanissimi del tema dell’amputazione. Allo spettacolo di Bondi seguirà poi, dalle 22, la performance de “Gli Anni” che vedrà Cristiano Sbolci (voce e chitarra), Alessio Masoni (chitarra e cori), Moreno Vivaldi (batteria), Francesco Carone (pianoforte) e Samuele Pirone (basso) eseguire musica italiana dagli anni ’60 a oggi. Il 22, invece, per coinvolgere un target sempre più ampio di pubblico, Fabio Saccomani realizzerà un laboratorio di bolle, seguito poi dal concerto spettacolo della Miwa Cartoon Band e, per la prima volta, dalla “Lotteria Grandi Firme”, che ha visto coinvolti i negozi più rappresentativi della tradizione livornese. Dedicata, infine, ai giovani è la giornata del 23 giugno, con protagoniste la gimkana ciclistica per giovanissimi delle 15 e le esibizioni di una serie di giovani artisti, studenti dell’Accademia Musicale “Chorus”, che porteranno in scena brani legati a note colonne sonore. A presentare la serata, fino all’ora dell’accensione del Fuoco di San Giovanni, sarà il dj montenerese Andrea Carpina.

“Il lavoro svolto sul Fuoco di San Giovanni è un lavoro complesso. – interviene Elisabetta Panicucci, membro della Pro Loco Vivi Montenero – Un lavoro che mette in moto un esigente pacchetto tecnico, burocratico e anche una stimolante ricerca sugli artisti. Quest’anno abbiamo fatto in modo che l’iniziativa potesse coinvolgere sempre di più il pubblico. Siamo in un mondo complesso, stare insieme con gioia è diventato qualcosa di vitale importanza”.

Ringraziamento particolare è andato, inoltre, all’impegno e al lavoro svolto dalla Misericordia di Montenero, presente in conferenza con Irene Mazzara, Vanessa Biasci e Stefano Bandini. “Se la parte burocratica se la sono giocata molto scrupolosamente Alberto Spagnoli e Bandini, – continua Panicucci – quelle tecniche e organizzative inerenti alla lotteria, alla gestione dei volontari e tanto altro è in mano alla Misericordia. Senza di loro sarebbe stato complicato avviare un lavoro come questo”.

Il cartellone di quest’anno, come accaduto per le precedenti edizioni, è ispirato all’arte di Stefano Caprina, in arte Capras. Per la sua realizzazione, quest’ultimo si è allontanato dall’utilizzo della fotografia e ha optato per qualcosa di più pittorico. “È un disegno in realtà molto gestuale, – spiega l’artista – rappresentante il fuoco e un personaggio in mezzo alle fiamme, un danzatore. L’elemento umano della festa, qualcosa che arricchisce e sintesi massima dell’evento”.

Ad accompagnare le diverse iniziative previste nel corso dei tre giorni sarà l’artista locale Francesco Spera, il quale coordinerà dei corner musicali che allieteranno tutta la via d’accesso dal parcheggio del cimitero fino alla Piazza, davanti alle bancarelle e allo street food.

Importante da ricordare è che, durante il periodo della festa, la funicolare sarà gratuita dalle 20 alle 1 per dare la possibilità agli automobilisti di parcheggiare facilmente al grande piazzale Giovanni XXIII, con l’occasione di “trasferimento in Carrozza”. Per maggiori dettagli e informazioni sul programma, consultare la locandina in allegato e/o le pagine social ufficiali degli organizzatori.

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