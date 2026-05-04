Genitorialità in dialogo, incontro per i genitori alle Benci

Giovedì 7 maggio alle 17 un momento di confronto aperto alla cittadinanza con la psicologa e psicoterapeuta Agnese Acconci. Accesso libero e gratuito

Proseguono le iniziative culturali aperte alla cittadinanza all’interno dell’Istituto Comprensivo Benci Borsi. Giovedì 7 maggio alle 17.00, nello spazio del Teatro del plesso Benci, in via della Bernardina 35, si parlerà di “Genitorialità in Dialogo” uno spazio di riflessione rivolto ai genitori, dedicato al confronto e ed alla crescita rispetto al proprio ruolo educativo. Essere genitori oggi significa muoversi in un contesto complesso, dove competenze emotive, comunicative e relazionali diventano fondamentali per accompagnare ragazzi e ragazze adolescenti nelle diverse tappe del loro sviluppo. Il gap generazionale tra genitori e figli può portare a conflitti ed incomprensioni che possono rappresentare un problema nel costruire un rapporto di fiducia e di supporto reciproco. Obiettivo dell’incontro, a cura della dott.ssa Agnese Acconci (nella foto), psicologa e psicoterapeuta della Gestalt, è fornire strumenti pratici, conoscenze aggiornate e momenti di dialogo guidato per aiutare i genitori a comprendere meglio sé stessi, i propri figli e le dinamiche familiari. Il lavoro sarà orientato alla costruzione di una relazione educativa autentica, consapevole e capace di sostenere la crescita emotiva, affettiva e cognitiva dei figli. L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto Una scuola molte culture una comunità progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Dove: Teatro del plesso Benci via Bernardina 35 Livorno

Accesso gratuito all’incontro. Non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni Cuore Liburnia Sociale [email protected].

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