Giada Del Greco presenta il suo libro candidato al Salone di Torino

“L’uomo dei miei sogni (o forse no!)” è candidato al Salone internazionale del Libro di Torino e verrà presentato dall'autrice alla Libreria Coop del Centro Commerciale Fonti del Corallo

di Giulia Bellaveglia

Sabato alle 17.30, alla Libreria Coop del Centro Commerciale Fonti del Corallo, Giada Del Greco presenta il suo nuovo libro “L’uomo dei miei sogni (o forse no!)” messo sul mercato da NeP edizioni e candidato per il Salone internazionale del Libro di Torino. Il testo racconta la storia di Emma, titolare e cuoca, insieme ad un’amica, di un ristorante in Italia. Le due, partono insieme per New York per assistere ad una prima cinematografica dell’ultimo film del loro attore preferito Nathan McTrue. Il destino della ragazza si intreccia a quello del famoso attore e una serie di eventi li costringe ad una fuga. I caratteri opposti e le continue discussioni si trasformano in un sentimento forte, ma la realtà è ben diversa dalla finzione e la protagonista si troverà a combattere tra odio e amore. “Nei miei testi – spiega Del Greco – il sentimento potente è un marchio di fabbrica. Nel libro precedente l’avevo inserito all’interno di un fantasy, in questo, mi sono buttata in tutto e per tutto sul romanzo rosa”. La presentazione sarà moderata da Ketty Bonaldi. Le copie del libro saranno disponibili per i presenti e potranno essere autografate dall’autrice.

