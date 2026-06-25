Gianni Rivera alla Notte Bianca dello Sport. Omaggio a Igor Protti ad inizio serata

Edizione 2025, foto Visit Livorno

Sabato 11 luglio torna la grande festa dello sport livornese nella Cittadella dello Sport. In programma più di 100 discipline da provare, spettacoli, esibizioni e ospiti d'eccezione: sul palco il Pallone d'Oro Gianni Rivera e il trio comico Gli Autogol. Testimonial dell'edizione il campione Andy Diaz

Gianni Rivera, Gli Autogol e più di 100 attività sportive. È stata presentata questa mattina la quarta edizione della Notte Bianca dello Sport, manifestazione unica in Italia che celebra la tradizione sportiva del territorio e consente ai giovani, ai bambini e alle bambine di conoscere e provare ogni disciplina. L’appuntamento è per sabato 11 luglio, dalle 19:00 alle 01:30, tra via dei Pensieri, via Allende e le strutture sportive che fanno parte della cosiddetta Cittadella dello Sport. A organizzare la Notte Bianca dello Sport è la Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, ente che si occupa dei grandi eventi a scopi turistici per conto del Comune di Livorno, in collaborazione con il comitato provinciale del CONI. In programma oltre 100 tra attività sportive, discipline da provare, giochi, spettacoli, esibizioni e punti di informazione. E poi lo street food, la musica, i giochi gonfiabili per i bambini e le bambine, il villaggio eSport con la FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, le interviste e tante altre attività per quella che – nel giro di appena tre anni – è diventata la vera festa dello sport livornese. Complessivamente saranno più di 50 i soggetti presenti all’evento tra Federazioni sportive, enti di promozione e associazioni del territorio, con un centinaio di società sportive e migliaia di bambini e bambine. Come lo scorso anno – all’incrocio tra via dei Pensieri e via Allende, in corrispondenza della curva Sud dello stadio – verrà allestito un palco per gli spettacoli e l’intrattenimento. Dopo l’inaugurazione, alle 21 salirà sul main stage il grande ospite di questa edizione, Gianni Rivera, leggenda del Milan e primo Pallone d’oro italiano, uno dei più grandi calciatori della storia. Nelle scorse settimane, l’ex golden boy è stato ospite d’onore alla partita inaugurale dei Mondiali 2026 allo stadio Azteca di Città del Messico, dove nel 1970 fu l’assoluto protagonista della storica semifinale Italia-Germania 4-3, la partita del secolo. Gianni Rivera – in dialogo con Gianni Tacchi, giornalista e referente LEM per la Notte Bianca dello Sport – presenterà l’autobiografia “Gianni Rivera. Ieri e oggi” e si racconterà davanti al pubblico livornese. A seguire “Batti lei. 100 anni di Cinema e Sport”, un viaggio intorno a 15 film per raccontare 100 anni di sport al cinema. Lo spettacolo – di e con Marco Bruciati, operatore culturale e regista, nel 2023 direttore artistico di Effetto Venezia – sarà arricchito dalle musiche di Claudio Laucci. Si tratta di un viaggio sperimentale tra l’alto e il basso, tra il sacro e il profano, tra il bianco e nero e il colore. Alle 23 la chiusura con lo spettacolo di animazione de Gli Autogol, trio comico da circa 10 milioni di follower tra Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Protagonisti anche nei principali teatri italiani, Gli Autogol porteranno sul main stage della Notte Bianca dello Sport le imitazioni più amate sui social (Allegri, Chiellini, Conte, Ibrahimovic…) e faranno una serie di giochi e quiz con il pubblico.

Durante l’evento, tutti gli impianti della zona – dallo stadio al PalaMacchia passando per la piscina e il campo da rugby – saranno aperti e accoglieranno le famiglie per una serata di sport e divertimento. Anche quest’anno sarà possibile seguire o sperimentare decine e decine di sport, inoltre è confermata la formula dei premi alle bambine e ai bambini in base al numero di discipline provate nell’arco della manifestazione. Tennis, basket, calcio, scherma, nuoto, ciclismo, baseball, tiro con l’arco, arti marziali, dama… Ma anche surf, vela e windsurf grazie ai simulatori, oltre ad attività spettacolari come l’acrobatica aerea con i tessuti. Il parcheggio del campo scuola, il cuore della Notte Bianca dello Sport, sarà ancora più ricco di giochi e attività: qui troveranno spazio l’area per gli spettacoli sportivi del pattinaggio, della danza e della ginnastica, il ring per il pugilato, lo skatepark con una serie di esibizioni pirotecniche e altri giochi come il minigolf, gli scacchi giganti, il free climbing e il calcio balilla umano. Tra via dei Pensieri e via Allende, in programma anche gare di tiri da 3 punti e sfide sui remoergometri – aperte a tutti – grazie alla preziosa collaborazione dell’Accademia Navale di Livorno. Il PalaMacchia ospiterà invece una serie di partite di baskin, basket in carrozzina e pallamano in carrozzina. Il testimonial di questa edizione è il triplista Andy Diaz, cubano naturalizzato italiano, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e due volte campione del mondo indoor (2025 e 2026). Detentore del record italiano di salto triplo, anche campione europeo indoor (2025) e tre volte vincitore della Diamond League (2022, 2023, 2025), Diaz fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle e continua a gareggiare per la Libertas Unicusano Livorno, prima società a tesserarlo in Italia dopo il suo arrivo da Cuba. Da segnalare infine la nuova collaborazione con Radio Sportiva, media partner della Notte Bianca dello Sport. I giornalisti di Radio Sportiva, emittente nazionale che racconta lo sport 24 ore su 24, saranno presenti a Livorno e seguiranno la manifestazione con collegamenti e interventi in diretta, prima con una puntata speciale di “Microfono aperto” e poi con le interviste ai protagonisti della serata.

IL PROGRAMMA DEL MAIN STAGE (incrocio via dei Pensieri – via Allende)

19:30 – 20:30

CITTÀ CHE CORRONO. Lo sport fonte di energia sostenibile per comunità, economia e innovazione urbana

Confronto pubblico nell’ambito del progetto “Sport Act” finanziato dal Programma Interreg IT-FR Marittimo

A cura di Anci Toscana

20:30 – 21:00

NOTTE BIANCA DELLO SPORT DI LIVORNO – L’INAUGURAZIONE

21:00 – 22:00

GIANNI RIVERA. Ieri e oggi

Presentazione di “Gianni Rivera. Ieri e oggi – Autobiografia di un campione”

In dialogo con Gianni Tacchi, giornalista e referente LEM per la Notte Bianca dello Sport

22:00 – 23:00

BATTI LEI. 100 anni di Cinema e Sport

Viaggio sperimentale intorno a 15 film per raccontare 100 anni di sport al cinema

Di e con Marco Bruciati, musiche di Claudio Laucci

23:00 – 00:30

GLI AUTOGOL. Una notte a Livorno

Spettacolo di animazione con parodie, imitazioni e giochi con il pubblico

Con Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli

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