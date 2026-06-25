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Gianni Rivera alla Notte Bianca dello Sport. Omaggio a Igor Protti ad inizio serata

Giovedì 25 Giugno 2026 — 12:10

Edizione 2025, foto Visit Livorno

Sabato 11 luglio torna la grande festa dello sport livornese nella Cittadella dello Sport. In programma più di 100 discipline da provare, spettacoli, esibizioni e ospiti d'eccezione: sul palco il Pallone d'Oro Gianni Rivera e il trio comico Gli Autogol. Testimonial dell'edizione il campione Andy Diaz

Gianni Rivera, Gli Autogol e più di 100 attività sportive. È stata presentata questa mattina la quarta edizione della Notte Bianca dello Sport, manifestazione unica in Italia che celebra la tradizione sportiva del territorio e consente ai giovani, ai bambini e alle bambine di conoscere e provare ogni disciplina. L’appuntamento è per sabato 11 luglio, dalle 19:00 alle 01:30, tra via dei Pensieri, via Allende e le strutture sportive che fanno parte della cosiddetta Cittadella dello Sport. A organizzare la Notte Bianca dello Sport è la Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, ente che si occupa dei grandi eventi a scopi turistici per conto del Comune di Livorno, in collaborazione con il comitato provinciale del CONI. In programma oltre 100 tra attività sportive, discipline da provare, giochi, spettacoli, esibizioni e punti di informazione. E poi lo street food, la musica, i giochi gonfiabili per i bambini e le bambine, il villaggio eSport con la FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, le interviste e tante altre attività per quella che – nel giro di appena tre anni – è diventata la vera festa dello sport livornese. Complessivamente saranno più di 50 i soggetti presenti all’evento tra Federazioni sportive, enti di promozione e associazioni del territorio, con un centinaio di società sportive e migliaia di bambini e bambine. Come lo scorso anno – all’incrocio tra via dei Pensieri e via Allende, in corrispondenza della curva Sud dello stadio – verrà allestito un palco per gli spettacoli e l’intrattenimento. Dopo l’inaugurazione, alle 21 salirà sul main stage il grande ospite di questa edizione, Gianni Rivera, leggenda del Milan e primo Pallone d’oro italiano, uno dei più grandi calciatori della storia. Nelle scorse settimane, l’ex golden boy è stato ospite d’onore alla partita inaugurale dei Mondiali 2026 allo stadio Azteca di Città del Messico, dove nel 1970 fu l’assoluto protagonista della storica semifinale Italia-Germania 4-3, la partita del secolo. Gianni Rivera – in dialogo con Gianni Tacchi, giornalista e referente LEM per la Notte Bianca dello Sport – presenterà l’autobiografia “Gianni Rivera. Ieri e oggi” e si racconterà davanti al pubblico livornese. A seguire “Batti lei. 100 anni di Cinema e Sport”, un viaggio intorno a 15 film per raccontare 100 anni di sport al cinema. Lo spettacolo – di e con Marco Bruciati, operatore culturale e regista, nel 2023 direttore artistico di Effetto Venezia – sarà arricchito dalle musiche di Claudio Laucci. Si tratta di un viaggio sperimentale tra l’alto e il basso, tra il sacro e il profano, tra il bianco e nero e il colore. Alle 23 la chiusura con lo spettacolo di animazione de Gli Autogol, trio comico da circa 10 milioni di follower tra Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Protagonisti anche nei principali teatri italiani, Gli Autogol porteranno sul main stage della Notte Bianca dello Sport le imitazioni più amate sui social (Allegri, Chiellini, Conte, Ibrahimovic…) e faranno una serie di giochi e quiz con il pubblico.

Durante l’evento, tutti gli impianti della zona – dallo stadio al PalaMacchia passando per la piscina e il campo da rugby – saranno aperti e accoglieranno le famiglie per una serata di sport e divertimento. Anche quest’anno sarà possibile seguire o sperimentare decine e decine di sport, inoltre è confermata la formula dei premi alle bambine e ai bambini in base al numero di discipline provate nell’arco della manifestazione. Tennis, basket, calcio, scherma, nuoto, ciclismo, baseball, tiro con l’arco, arti marziali, dama… Ma anche surf, vela e windsurf grazie ai simulatori, oltre ad attività spettacolari come l’acrobatica aerea con i tessuti. Il parcheggio del campo scuola, il cuore della Notte Bianca dello Sport, sarà ancora più ricco di giochi e attività: qui troveranno spazio l’area per gli spettacoli sportivi del pattinaggio, della danza e della ginnastica, il ring per il pugilato, lo skatepark con una serie di esibizioni pirotecniche e altri giochi come il minigolf, gli scacchi giganti, il free climbing e il calcio balilla umano. Tra via dei Pensieri e via Allende, in programma anche gare di tiri da 3 punti e sfide sui remoergometri – aperte a tutti – grazie alla preziosa collaborazione dell’Accademia Navale di Livorno. Il PalaMacchia ospiterà invece una serie di partite di baskin, basket in carrozzina e pallamano in carrozzina. Il testimonial di questa edizione è il triplista Andy Diaz, cubano naturalizzato italiano, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e due volte campione del mondo indoor (2025 e 2026). Detentore del record italiano di salto triplo, anche campione europeo indoor (2025) e tre volte vincitore della Diamond League (2022, 2023, 2025), Diaz fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle e continua a gareggiare per la Libertas Unicusano Livorno, prima società a tesserarlo in Italia dopo il suo arrivo da Cuba. Da segnalare infine la nuova collaborazione con Radio Sportiva, media partner della Notte Bianca dello Sport. I giornalisti di Radio Sportiva, emittente nazionale che racconta lo sport 24 ore su 24, saranno presenti a Livorno e seguiranno la manifestazione con collegamenti e interventi in diretta, prima con una puntata speciale di “Microfono aperto” e poi con le interviste ai protagonisti della serata.

IL PROGRAMMA DEL MAIN STAGE (incrocio via dei Pensieri – via Allende)

19:30 – 20:30

CITTÀ CHE CORRONO. Lo sport fonte di energia sostenibile per comunità, economia e innovazione urbana

Confronto pubblico nell’ambito del progetto “Sport Act” finanziato dal Programma Interreg IT-FR Marittimo

A cura di Anci Toscana

20:30 – 21:00

NOTTE BIANCA DELLO SPORT DI LIVORNO – L’INAUGURAZIONE

21:00 – 22:00

GIANNI RIVERA. Ieri e oggi

Presentazione di “Gianni Rivera. Ieri e oggi – Autobiografia di un campione”

In dialogo con Gianni Tacchi, giornalista e referente LEM per la Notte Bianca dello Sport

22:00 – 23:00

BATTI LEI. 100 anni di Cinema e Sport

Viaggio sperimentale intorno a 15 film per raccontare 100 anni di sport al cinema

Di e con Marco Bruciati, musiche di Claudio Laucci

23:00 – 00:30

GLI AUTOGOL. Una notte a Livorno

Spettacolo di animazione con parodie, imitazioni e giochi con il pubblico

Con Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli

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