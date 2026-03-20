Giannini, Casini, Senesi e Leonardi presentano il libro Ti presento Livorno

Un volume scritto e illustrato a 8 mani e 4 teste e per questo ricco ma un po' folle, come gli autori e l'illustratore. "Un grande onore far nascere questo libro collaborando tutti insieme", spiegano gli autori e l'illustratore. La data di uscita non è casuale: il 21 marzo è la giornata mondiale della sindrome di Down, molto importante per chi ha realizzato queste pagine

Libeccio è un tipo ganzo: ha le infradito e un tatuaggio sul braccio a forma di cuore, che rappresenta l’amore per Livorno: soffia sulla città per spazzare via i pensieri. Ti presento Livorno, il nuovo libro della collana di Pacini Editore, conduce i ragazzi alla scoperta della storia e dei monumenti, ma soprattutto dell’identità labronica. Un volume scritto e illustrato a 8 mani e 4 teste e per questo ricco ma un po’ folle, come gli autori e l’illustratore. La data di uscita non è casuale, il 21 marzo, primo giorno di primavera, che segna la rinascita, ma anche giornata mondiale della sindrome di Down, molto importante per chi ha realizzato queste pagine. Antonia Casini, giornalista de La Nazione, da sempre impegnata nei temi che riguardano il sociale, ha dedicato un libro al diritto all’amore per le persone con disabilità, in particolare quelle con sindrome di Down; Serena Senesi e Lamberto Giannini sono due nomi conosciuti a Livorno nel mondo della scuola, sono entrambi insegnanti e hanno scritto I 20 anni della compagnia Mayor Von Frinzius. Lamberto è infatti direttore artistico di questo gruppo teatrale che comprende anche attori con sindrome di Down, di cui si parla nel testo. È regista dello spettacolo di Paolo Ruffini “Din, don, Down” e ospite fisso della trasmissione Radio up & Down di Radio 24. Fabio Leonardi è un artista poliedrico e molto sensibile che ha dato colori e vita ai personaggi di questa guida nata per i più piccoli ma rivolta a tutti. È insegnante di sostegno che lavora ogni giorno con bambini con disabilità. Ti presento Livorno è unico, perché lo è la città dei Quattro Mori che ovviamente non mancano nel libro. Curiosità, aneddoti, umanità e molti personaggi, come Piero Ciampi, Igor Protti e Santa Giulia, la patrona livornese; Modì e i pittori macchiaioli. Ma anche la tradizione con la torta, il cacciucco, il mercato coperto, e naturalmente, l’accoglienza, segno distintivo livornese.

Protagonista e filo conduttore è il mare, anche quando non c’è perché a Livorno, grazie ai fossi, entra fin dentro la città! Il mare che, come il Libeccio, libera la mente e rende tutto più chiaro, anche la lettura!

“Un grande onore far nascere questo libro collaborando tutti insieme”, spiegano gli autori e l’illustratore. “Speriamo che insegni, diverta e porti un po’ di spensieratezza attraverso i suoi personaggi”. “Per Pacini Editore contribuire alla scoperta dell’Italia è motivo di orgoglio. Da qualche anno abbiamo deciso di rivolgerci anche ai bambini, affinché possano appassionarsi sin da piccoli alla bellezza di questi luoghi. È nata così la collana «Ti presento…», la quale si arricchisce oggi di questa nuova tappa che esplora Livorno. La novità di questo volume è il cambio di illustratore: chi meglio di un vero livornese poteva cogliere lo spirito di questa città? Fabio Leonardi è inoltre un nostro illustratore di lunga data, particolarmente sensibile ai temi della diversità. L’attenzione all’altro è un valore che contraddistingue anche noi. Per questa ragione siamo lieti che Ti presento Livorno veda la luce proprio in una giornata così significativa”. Il volume sarà disponibile dal 21 marzo sul sito dell’Editore e a seguire anche sugli shop online e nelle librerie fisiche.

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