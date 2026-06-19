Giovan Battista Brunori alle Librerie Coop di Porta a Mare

Venerdì 26 giugno, alle ore 17.30, Librerie.coop Porta a Mare di Livorno ospiterà la presentazione del libro "Il nuovo Medio Oriente. Il declino della Mezzaluna Sciita" (Belforte Editore), alla presenza dell'autore Giovan Battista Brunori, giornalista e corrispondente Rai per il Medio Oriente

Venerdì 26 giugno, alle ore 17.30, Librerie.coop Porta a Mare di Livorno ospiterà la presentazione del libro “Il nuovo Medio Oriente. Il declino della Mezzaluna Sciita” (Belforte Editore), alla presenza dell’autore Giovan Battista Brunori, giornalista e corrispondente Rai per il Medio Oriente.

Il libro propone un’analisi dei profondi cambiamenti che stanno interessando il Medio Oriente negli ultimi anni, con particolare attenzione alle trasformazioni degli equilibri politici, diplomatici e strategici che coinvolgono l’area. Attraverso il racconto degli eventi che hanno segnato la regione a partire dall’attacco del 7 ottobre 2023 e dalle successive evoluzioni del conflitto israelo-palestinese, Giovan Battista Brunori ricostruisce il contesto geopolitico che coinvolge Israele, i Territori Palestinesi, l’Iran e gli altri attori regionali.

L’autore offre al lettore strumenti di lettura e approfondimento per comprendere uno scenario complesso e in continua evoluzione, intrecciando cronaca, osservazione sul campo e analisi delle relazioni internazionali. Il volume è, inoltre, arricchito da materiali multimediali collegati ai servizi televisivi realizzati per la Rai, consultabili tramite QR code, e da interviste a osservatori d’eccezione come Federico Rampini, Maurizio Molinari, Piero Fassino e Claudio Pagliara.

Giovan Battista Brunori è archivista e giornalista professionista. Per oltre vent’anni ha lavorato al TG2 occupandosi di esteri e informazione religiosa. Attualmente è corrispondente responsabile dell’Ufficio Rai per il Medio Oriente. Nel corso della sua carriera ha seguito numerosi eventi internazionali e ha pubblicato diversi saggi di carattere storico e religioso. È autore di La Croce e la Sinagoga (FrancoAngeli, 2005) e della biografia Benedetto XVI. Fede e profezia del primo papa emerito nella storia (Paoline, 2017), tradotta anche all’estero e premiata nel 2021 a Varsavia con il Premio Feniks nella categoria “Autore straniero”.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

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