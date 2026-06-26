Gli antichi mulini protagonisti di una conferenza al Museo di Storia

Sabato 27 giugno alle 17 il Gruppo Archeologico Paleontologico Livornese presenterà un incontro e un video dedicati agli storici opifici dell'Alta Valle del torrente Morra tra archeologia industriale, paesaggio rurale e il progetto di riqualificazione finanziato dal PNRR

Il Mulino di Cima e i mulini del Camorra alle sorgenti dell’Acquedotto di Colognole saranno oggetto di una conferenza in programma domani, sabato 27 giugno, alle ore 17.00, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. L’iniziativa è promossa dal Gruppo Archeologico Paleontologico Livornese che, nell’occasione, presenterà anche un video di Roberto Tessari dedicato alla storia del Mulino di Cima e degli antichi mulini “in cascata” dell’Alta Valle del torrente Morra, detto anche Camorra, situati in prossimità delle sorgenti dell’Acquedotto leopoldino di Colognole. La conferenza offrirà l’occasione per approfondire il legame tra questi opifici storici, il sistema delle acque, l’archeologia industriale e il paesaggio rurale livornese, anche alla luce del progetto di riqualificazione del Mulino di Cima nell’ambito del PNRR Architettura rurale della Regione Toscana. Per maggiori informazioni si può contattare il referente del GAPL: Roberto Branchetti al numero 328 2744079 o alla mail [email protected].

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