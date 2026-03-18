“Gli occhi degli altri”: il film arriva a Livorno con il regista Andrea De Sica

Il film, prodotto da Wildside e Vivo Film e distribuito da Vision Distribution, sarà proiettato domenica 22 marzo alle 20,30 al Cinema Teatro 4 Mori (via Tacca 16)

Domenica 22 marzo alle ore 20:30 il Cinema Teatro 4 Mori di Livorno ospiterà una proiezione evento del film “Gli occhi degli altri”, alla presenza del regista Andrea De Sica. Il film, prodotto da Wildside e Vivo Film e distribuito da Vision Distribution, sarà proiettato alle 20,30 al Cinema Teatro 4 Mori (via Tacca 16).

A seguire il regista incontrerà il pubblico in sala per una conversazione dedicata al film e al processo creativo che ne ha accompagnato la realizzazione.

Interpretato da Jasmine Trinca e Filippo Timi, Gli occhi degli altri è un intenso thriller psicologico liberamente ispirato a uno dei casi di cronaca nera più discussi dell’Italia del dopoguerra: il delitto Casati Stampa del 1970.

Ambientato nell’Italia aristocratica degli anni Sessanta, il film racconta una storia di passione, ossessione e potere che nasce all’interno di una relazione amorosa segnata da voyeurismo, trasgressione e gelosia, fino a sfociare in un tragico epilogo.

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il film ha attirato l’attenzione della critica per il suo stile visivo e per l’intensità delle interpretazioni dei protagonisti, a cui è valso il premio “Monica Vitti” come miglior attrice protagonista a Trinca.

L’evento livornese assume un significato particolare anche per il legame tra il film e il territorio toscano. Oltre il 70% delle riprese dell’opera è stato infatti realizzato in Toscana (ad Ansedonia) e diversi membri della troupe sono originari di Livorno.

Tra i professionisti livornesi coinvolti nella lavorazione del film figurano Vladimiro Cecconi, capo attrezzista; Paolo Ciriello, fotografo di scena; Dalia Colli, capo reparto trucco, tra le più importanti professioniste italiane del settore, nonché giurata della sezione dedicata al miglior trucco durante il FIPILI Horror Festival e Umberto Vivaldi, anch’egli livornese, assistente alla regia del film e membro dell’organizzazione del FIPILI Horror Festival.

L’incontro rappresenta quindi un’occasione speciale per il pubblico livornese di incontrare il regista e scoprire i retroscena della realizzazione del film, in un dialogo dedicato al cinema, alla cronaca e al processo creativo.

La conversazione con il regista sarà moderata da Alessio Porquier, direttore artistico del FIPILI Horror Festival.

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