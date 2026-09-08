Gli One Eat One premiati a Milano: la musica livornese che abbatte le barriere

Il Premio Cambiare 2026, promosso nell’ambito del progetto “L’arte di cambiare il mondo”, è stato assegnato alla band livornese per aver trasformato la musica in uno spazio di incontro, inclusione e partecipazione tra persone con e senza disabilità

Un riconoscimento che parla anche livornese. Gli One Eat One, band nata a Livorno e da sempre impegnata nel trasformare la musica in uno strumento di inclusione, hanno ricevuto il Premio Cambiare 2026, promosso nell’ambito del progetto Cambiare – l’arte di cambiare il mondo. Il premio è stato assegnato presso BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, realtà con cui il progetto condivide valori come inclusione, partecipazione, accessibilità e valorizzazione delle differenze. Per gli One Eat One arriva così un nuovo importante riconoscimento a un percorso artistico che mette al centro le persone e la possibilità di stare insieme attraverso la musica. La motivazione del premio sottolinea proprio questo aspetto: la band livornese è stata premiata “per aver trasformato la musica in uno spazio autentico di incontro tra persone con e senza disabilità”, promuovendo attraverso l’arte inclusione, partecipazione e valorizzazione delle differenze.

Un riconoscimento che racconta bene la filosofia degli One Eat One: la musica come luogo di incontro, capace di superare le barriere e creare nuove occasioni di partecipazione.

Un premio che porta dunque il nome di Livorno anche fuori dai confini della città e che valorizza un’esperienza musicale diventata, negli anni, un vero progetto di inclusione.

Complimenti agli One Eat One per questo nuovo traguardo.

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