Goldoni. Corpo, voce, parola: strumenti per insegnare il laboratorio teatrale pensato per i docenti

Il percorso prenderà il via lunedì 2 novembre alle ore 16.30, in Goldonetta e terminerà a maggio 2027 con una performance finale. Info: [email protected]

Insegnare significa comunicare, coinvolgere, entrare in relazione. E il teatro può diventare un alleato prezioso per rendere questa esperienza ancora più efficace e consapevole.

Da questa idea nasce “Corpo, voce, parola: strumenti per insegnare”, il laboratorio di formazione rivolto ai docenti e promosso dalla Fondazione Teatro Goldoni, pensato per offrire nuovi strumenti espressivi e comunicativi da portare ogni giorno in classe.

Il percorso prenderà il via lunedì 2 novembre alle ore 16.30, in Goldonetta e terminerà a maggio 2027 con una performance finale.

Al centro del laboratorio, il linguaggio teatrale come risorsa per la didattica: dalla corretta gestione della voce alla consapevolezza del gesto, dalla comunicazione verbale all’ascolto e alla relazione con l’altro. Competenze fondamentali per chi insegna e desidera rendere la propria presenza in aula più efficace, autentica e coinvolgente.

Il filo conduttore di questa edizione sarà la drammaturgia di William Shakespeare, terreno particolarmente fertile per esplorare le potenzialità del corpo, della voce e della parola, sperimentando modalità espressive capaci di arricchire la comunicazione e la relazione educativa.

Il programma prevede 60 ore di formazione, suddivise tra movimento, voce e parola. Le lezioni sul movimento, per un totale di 12 ore, saranno condotte da Chelo Zoppi; Niki Mazziotta guiderà le 14 ore dedicate alla voce, mentre Alessia Cespuglio curerà le 14 ore dedicate alla parola, al racconto e alla comunicazione. A partire da febbraio si aggiungeranno 20 ore con Emanuele Gamba, che accompagnerà il gruppo nella costruzione di una mise en espace finale.

Gli incontri si terranno il lunedì, dalle 16.30 alle 18.30, negli spazi del Teatro Goldoni, le lezioni dedicate al movimento si svolgeranno presso l’Atelier delle Arti, in via G. Masini 3, dalle 16.30 alle 18.

Il progetto non si limita alla formazione: l’obiettivo è anche quello di costruire una comunità di docenti che frequenti e viva il teatro, scoprendone le molteplici forme e possibilità. Per questo, ai partecipanti saranno riservati prezzi agevolati per l’acquisto dei biglietti degli spettacoli in cartellone, oltre a informazioni e inviti dedicati agli eventi organizzati dalla Fondazione.

Ultimi giorni per iscriversi: per partecipare è necessario inviare il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo e-mail [email protected].

Informazioni: 0586 204206 / 0586 204225 – 3463728303 www.goldoniteatro.it

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