Grande affluenza: quattro nuove aperture a Villa Rodocanacchi

Due al mattino, alle ore 10:30, e due nel pomeriggio, alle ore 15:30, sia sabato 21 che domenica 22 marzo

Dopo il grande successo dell’ultima apertura, che ha registrato un’affluenza davvero eccezionale, l’associazione Reset ha deciso di rispondere alle numerose richieste del pubblico con uno sforzo organizzativo straordinario. Sabato 21 e domenica 22 marzo saranno previste ben quattro aperture del parco di Villa Rodocanacchi: due al mattino, alle ore 10:30, e due nel pomeriggio, alle ore 15:30, sia sabato che domenica. I visitatori avranno inoltre l’opportunità di scoprire il nuovo percorso, arricchito dal sistema dei due laghetti e da ulteriori elementi che rendono l’esperienza ancora più completa e suggestiva. Un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano visitare il sito e vivere un’esperienza immersiva in un contesto rinnovato.

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