Grande ritorno a Lucca Comics per Giada Robin. La star labronica apre il concerto di Giorgio Vanni

Lo show di Giada è stata l'apertura per il concerto di Giorgio Vanni, storico cantante delle sigle più amate dei cartoni animati

Già nota nel panorama cosplay internazionale, icona nerd dai mille volti, influencer da milioni di follower sui social ma soprattutto Livornese doc, Giada Pancaccini in arte Giada Robin é tornata ai comics in veste di cantante e musicista esibendosi live sul main stage di “Lucca Comics and Games” nella serata di ieri 1 Novembre.

Inizia lo spettacolo, delle simpatiche paperelle illuminano il buio, musica dance stile Lady Gaga ma con una vena decisamente molto rock, il pubblico non sa se ballare o pogare e va in delirio durante la messa country dei pancakes, Giada colpisce con la sua grandissima energia e con il suo carisma genuino e pieno di entusiasmo. Oltre alla voce c’è di più, cambi d’abito alla velocità della luce tra una canzone e l’altra, riesce a tenere il palco da vera performer. Finale in festa sulle note di “Queen of the World”, il singolo che ha dato inizio alla sua carriera musicale circa due anni fa.

“Sono qua per ricominciare” dice Giada “ho frequentato Lucca Comics per tutti questi anni, prima come semplice appassionata, poi da cosplayer professionista ed ora proprio qui posso finalmente intraprendere questa nuova avventura musicale come si deve”

Inoltre lo show di Giada è stata l’apertura per il concerto di Giorgio Vanni, storico cantante delle sigle più amate dei cartoni animati.

“Aprire il concerto a Giorgio è stata un’emozione incredibile – commenta la star livornese -Si può dire che da piccola ho cominciato a cantare proprio ascoltando le sigle di Dragon Ball, One Piece e Pokemon… ritrovarmi a condividere il palco con lui è letteralmente un sogno che si avvera”.

Dopo il successo dello show di Lucca Comics Giada è pronta per altri appuntamenti dal vivo e sta già lavorando ad un nuovo album dalle atmosfere più dark.

“L’album Gnockstar mi ha permesso di lavorare meglio sulla mia identità musicale e di portare il mio primo spettacolo dal vivo nei club e nelle fiere del fumetto, ma per quanto mi riguarda è stato solo un assaggio. Ho molte idee e progetti in testa – conclude Giada Robin – Continuerò ad ispirarmi al mondo colorato e spensierato dei manga per i miei look e video musicali ma intendo sperimentare nuove tecniche vocali e guardare anche verso nuovi orizzonti creativi per la scrittura dei brani, specialmente nel sound. Sto già lavorando ad un nuovo album con atmosfere più gotiche, una dance che potremmo definire più metal che pop”.

